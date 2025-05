SRA komt met amendement op NBA-verordening beroepsprofielen

SRA-voorzitter Diana Clement geeft aan dat het tijd is voor actie: ‘Als we niets doen, dan verdwijnt de breed opgeleide accountant die verklaart en toegevoegde waarde levert, de essentie en unieke basis van het accountantsberoep. Met als consequentie dat het beroep devalueert’, aldus de SRA. ‘Ook zal er met de voorliggende Ontwerpverordening niets veranderen in opleidingsland, die eigen belangen kent. De opdracht om te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk beroep én uiteindelijke studeerbare opleidingen zal jammerlijk mislukken.’

Onderscheid vrijwillige en wettelijke controles

Clement geeft in een toelichting aan dat de SRA enkele zaken opmerkelijk vindt, bijvoorbeeld dat volgens de ontwerpverordening buitenlandse hbo-accountants als RA ingeschreven mogen worden en Nederlandse hbo-accountants niet. ‘Wat we ook opmerkelijk vinden, is de ureneis van 1.500 uur in de praktijkopleiding. In de Europese regelgeving staat nergens die ureneis beschreven. Er staat wel dat je het merendeel van de stage-uren moet doen in het wettelijke controledomein. Daarmee wordt het een semantische discussie.’ Tot slot noemt Clement als knelpunt dat de hbo-accountant wel vrijwillige controles mag aftekenen, maar wettelijke controles niet. ‘Onze COS-regels maken geen onderscheid tussen wettelijke en vrijwillige controles. Wij zijn het er niet mee eens dat vrijwillige controles minder complex zouden zijn.’

Certificering voor AA en RA

De SRA heeft daarom samen met andere partijen een amendement bij de ontwerpverordening op de beroepsprofielen opgesteld. ‘Wij denken dat de profielen nog beter gemaakt kunnen worden’, aldus Clement. Daarin staat onder meer dat er geen ‘kop’ komt op de opleiding van de AA. ‘De opleiding tot accountant leidt op tot een toekomstige professional die in staat is om aan de essentie van het accountantsberoep vorm te geven. Elke toekomstige accountant wordt opgeleid om te kunnen verklaren (lees: certificeren). Platgeslagen komt dat neer op de situatie dat zowel de AA en RA die op bachelor-niveau wordt opgeleid, de certificerende bevoegdheid behaalt en met aantekening in het accountantsregister wordt ingeschreven.’

Aankomende beroepsbeoefenaren en studenten die in het OOB-domein werkzaam willen zijn, zullen daarvoor een opleiding op masterniveau moeten volgen. ‘Daarbij gaat het specifiek om de RA, die werkzaam is bij een accountantsorganisatie die over een OOB-vergunning beschikt.’

De SRA vraagt de leden om het amendement te ondertekenen. Het wordt binnenkort verstuurd naar alle SRA-kantoren. Op 16 juni wordt in de NBA-ledenvergadering gestemd over de verordening.