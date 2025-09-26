Een stressvrij aangifteproces in 2026 met deze 4 tips

Ervaar je in piekperiodes nog steeds hoge werkdruk? Ben je op zoek naar manieren om je aangifteproces efficiënter én toekomstbestendig in te richten, terwijl je tegelijkertijd slimmer wilt samenwerken met je klant? Met de inzichten van Exact-expert Tom de Kleijn ben je goed voorbereid op het nieuwe aangifteseizoen.

Actuele uitdagingen en ontwikkelingen

Volgens Tom is het geen verrassing dat veel professionals in de fiscale sector de werkdruk voelen. Of je nu belastingadviseur, accountant of aangiftemedewerker bent—het werk stapelt zich op. Uit cijfers van Indeed blijkt dat voor fiscale functies momenteel de meeste openstaande vacatures zijn, zo bericht het Register Belastingadviseurs.

“Door het personeelstekort is er nog meer behoefte aan efficiency en zie je veel beweging in accountancyland. Er is veel winst te behalen bij het digitaliseren en samenvoegen van werkprocessen”, legt Tom uit. Ook uit de MKB Barometer blijkt dat accountants meer behoefte hebben aan proactieve samenwerking met klanten. 40% van de kantoren verwacht dat ze met meer inzicht en sturing via dashboards de meeste waarde kunnen leveren. Hoe meer je automatiseert, hoe beter je je adviesrol kunt vervullen en hoe meer tijd er vrijkomt voor hoogwaardige dienstverlening. Tijd om je aangifteproces onder de loep te nemen dus!

1. Digitaliseer en automatiseer waar mogelijk

Volgens Tom is het verder automatiseren van het aangifteproces geen luxe, maar een noodzaak om relevant te blijven. Ook de Belastingdienst zet hier stappen in, bijvoorbeeld met digitaal bezwaar indienen en de Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR). Hierbij worden papieren formulieren en handmatig werk gedigitaliseerd, wat het stukken gemakkelijker en efficiënter maakt. “Zeker Opgaaf Werkelijk Rendement is hot topic momenteel, in verband met de veranderingen in box 3”, legt Tom uit. “Zeg nou zelf, hoe fijn is het dat je aangiftesoftware altijd up-to-date is, waardoor OWR zo gepiept is en je aangiftes altijd kunnen voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving? Exact Online Fiscaal brengt zoveel gemak en overzicht dat het jou en je collega’s een hoop tijd en energie bespaart. Én het maakt het vinden van nieuw personeel makkelijker. De nodige nichekennis hoeft immers niet meer in hun hoofd te zitten, maar zit in de software. Daarbij moet een nieuwe collega ingewerkt zijn en dus is een eenvoudige onboarding heel belangrijk. Door te digitaliseren en automatiseren, maak je het gehele aangifteproces beheersbaar.”

2. Beheer al je documenten in één omgeving

Een geautomatiseerd proces betekent ook afscheid nemen van losse Excel-bestanden en versnipperde tools. “Als je ervoor zorgt dat alle belangrijke documenten en aantekeningen in één en dezelfde omgeving staan, gaat belangrijke informatie niet verloren. Je behoudt bovendien het overzicht. Zowel jij als je klanten kunnen altijd de status van aangiftes inzien. Dit geldt natuurlijk ook voor je collega’s. Er gaat nu een hoop interne tijd verloren omdat teamleden op elkaar moeten wachten om alle informatie boven water te halen. In de tussentijd moet de klant wachten.”

3. Bundel communicatie op één plek en vraag gegevens in bulk op

“Een slimme manier om je aangifteproces te stroomlijnen, is door niet alleen documenten, maar ook de communicatie met je klant te bundelen in één centrale omgeving” adviseert Tom. Dit zorgt voor meer overzicht, snellere samenwerking en betere advisering. Je krijg eenvoudig het totaalbeeld van je klant helder, waardoor je proactief kunt handelen, wat steeds belangrijker wordt nu 65% van de kantoren nieuwe klanten al verplicht om hun administratie digitaal aan te leveren (bron: MKB Barometer). Een oplossing die dit mogelijk maakt, is bijvoorbeeld Samenwerken Uitgebreid binnen Exact Online Fiscaal, waarmee alle informatie en communicatie overzichtelijk op één plek samenkomt.

Daarnaast voegt Tom toe: “Bij het verzamelen van gegevens voor bijvoorbeeld de OWR of de inkomstenbelasting, loont het om niet per document of vraagstuk te communiceren, maar om in één keer alle benodigde informatie op te vragen. Dit voorkomt eindeloze mailwisselingen en versnelt het proces aanzienlijk. Zeker bij complexe dossiers, waar veel informatie nodig is en de balans tussen klantwaarde en efficiëntie belangrijk is, helpt een gestructureerde aanpak enorm”. Hulpmiddelen zoals de Prepare-by-Client vragenlijsten in Exact Online Fiscaal ondersteunen je hierbij, zodat je snel inzicht hebt in wat nog ontbreekt en door wie het moet worden aangeleverd.

4. Focus op mensenwerk

Hoewel automatisering veel voordelen biedt, blijft het menselijke aspect cruciaal. “Met betrouwbare cijfers en digitale processen kun je echt gaan adviseren,” benadrukt Tom. “Dat vraagt om inzicht in je klant, begrip van zijn of haar onderneming en het vermogen om cijfers te duiden binnen de juiste context.” Ook hierbij kan automatisering je helpen. Hoe meer klantinzicht, foutloze data en tijdwinst, hoe beter jij je mensenwerk kunt doen en daarmee jouw waarde voor de klant kan toevoegen! Als je ruimte maakt voor automatisering binnen je kantoor, reserveer dan ook tijd voor het versterken van iedereens soft skills. Juist daar zit het verschil voor de klant.”

