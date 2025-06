Ministerie herstelt fiscale stimulans voor elektrische motorfietsen

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 wordt de aanschafbelasting (bpm) voor emissievrije motorfietsen gecorrigeerd. In plaats van een heffing van 19,4% over de catalogusprijs geldt voortaan een vaste voet van € 200.

De wijziging volgt op overleg tussen de RAI Vereniging en de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat.

De aanpassing komt voort uit de onverwachte gevolgen van het wegvallen van de bpm-vrijstelling per 2025, waardoor elektrische motoren op gelijke wijze werden belast als fossiele varianten. De nu doorgevoerde correctie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.

Tom Crooijmans, sectievoorzitter Motoren bij RAI Vereniging, spreekt van effectief overheidsoptreden: “Goed en snel gehandeld, de lagere BPM heeft de koper nodig en is een mooie stimulans om de elektrische motorfiets te overwegen.” Volgens Crooijmans draagt de maatregel bij aan een eerlijker fiscaal speelveld en stimuleert het de overstap naar duurzame mobiliteit. “Het is wel dat deze regeling ook een einddatum heeft en we hopen dat deze omgezet gaat worden in lange termijn.”

Ook Martijn van Eikenhorst, manager sectie Motoren, onderstreept het belang van deze aanpassing: “Deze aanpassing is mede tot stand gekomen dankzij onze constructieve gesprekken met de ministeries. Voor onze leden, die het aanbod leveren, is het cruciaal dat er ook daadwerkelijk ruimte ontstaat in de markt.”

Met het oog op de verkiezingen roept de RAI Vereniging politieke partijen op om de (elektrische) motorfiets een structurele plaats te geven in het mobiliteitsbeleid. “We blijven ons inzetten voor een breed en realistisch mobiliteitsaanbod, waarin de motorfiets een vanzelfsprekende plaats inneemt,” aldus Van Eikenhorst. Ook het versoepelen van het rijbewijsstelsel wordt genoemd als logische vervolgstap.