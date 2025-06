Fitfluencer Mo Bicep opgepakt op verdenking van witwassen

De 34-jarige influencer, die in korte tijd landelijke bekendheid verwierf met zijn supplementenmerk MB Nutrition en het online coachingplatform Coaching by Mobicep, werd gearresteerd na invallen in zijn woning in Breda en drie bedrijfspanden. Tijdens de actie werd een grote hoeveelheid luxe goederen in beslag genomen.

Witte Mercedes AMG

Opvallendste object dat de opsporingsdienst aantrof was een witte Mercedes AMG, met een nieuwwaarde van circa 135.000 euro. De sportauto was veelvuldig te zien in Mo Bicep’s sociale media-uitingen en YouTube-video’s. Daarnaast namen de opsporingsambtenaren dure horloges, designerkleding, scooters, crossmotoren, luxe tassen en de volledige (digitale en papieren) boekhouding mee.

Lemhadi’s Lamborghini’s, eveneens prominent aanwezig op zijn kanalen, zijn niet in beslag genomen. Volgens gegevens van de RDW zouden deze voertuigen recent zijn geëxporteerd naar het buitenland. De exclusieve sportwagens, die regelmatig van kleur wisselden, werden ook uitgeleend aan andere influencers in zijn netwerk.

Cryptoproject

De arrestatie volgt op eerdere controverse rond Lemhadi. In 2024 kwam hij in opspraak toen hij via zijn kanalen het cryptoproject Hustlers Club promootte, samen met collega-influencer Joey Bravo. Europese financiële toezichthouders waarschuwden destijds voor fraudegevaar en de risico’s van misleiding van jonge volgers.

Desondanks bleef Mo Bicep zichtbaar actief. Afgelopen zondag nog presenteerde hij een documentaire over zijn persoonlijke afvaltraject, waarin hij zichzelf de uitdaging stelde om in drie maanden 16 kilo kwijt te raken.

Verdachte zit nog vast

Volgens het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of Lemhadi betrokken is bij het witwassen van crimineel geld via zijn bedrijven. Hij wordt ervan verdacht leiding te geven aan activiteiten die mogelijk in strijd zijn met de wet. Het is nog onduidelijk hoe omvangrijk de vermoedelijke fraude is. Lemhadi zit momenteel nog vast. Donderdag beslist de rechter-commissaris of zijn voorarrest wordt verlengd, of dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. De FIOD en het Openbaar Ministerie willen voorlopig geen nadere toelichting geven over de zaak, die nog in onderzoek is.

Bron: Omroep Brabant, Puna.nl