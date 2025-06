Boekhouder steelt 78.000 euro wegens ‘enigmatisch’ gedrag

De diefstal vond plaats in de periode 2017-2019. In mei van dit jaar maakte de boekhouder zelf zijn misstappen bekend in een brief aan de vereniging van eigenaren van een appartementencomplex aan de Raadhuisstraat in Heerlen. ‘Ik zal direct met de deur in huis vallen en niet eromheen draaien’, zo begint de man. Vervolgens bekent hij dat hij in de periode 2017-2019 gelden van de vve naar zijn privérekening heeft overgemaakt. De man legt ook uit hoe hij dat deed: de hoogte van de spaarrekening werd met fictieve bedragen aan de kascontrole van de vve verstrekt.

‘Omstandigheden’

De diefstal was volgens de boekhouder niet direct bedoeld om zichzelf te verrijken, verklaart hij in zijn schrijven. Wat dan wel de bedoeling was, blijft onduidelijk. Waarom de boekhouder een greep uit de kas deed blijft ook vaag. In zijn brief had de man het over ‘omstandigheden, die in mijn leven veroorzaakt waren of gedaan. Hierdoor ben ik toen in een depressieve situatie terechtgekomen, waardoor ik tot op heden nog steeds afhankelijk ben om medicatie in te nemen.’

De eigenaren van de appartementen zijn geschokt door de fraude. Het bestuur van de vve spreekt over ‘zorgwekkend nieuws’. Volgens de boekhouder is niet alleen hijzelf, maar zijn ook de bestuursleden en de leden van de kascontrole hoofdelijk aansprakelijk voor het opgelopen schadebedrag. “Daar klopt helemaal niets van”, zegt een woordvoerder van de vve in Dagblad De Limburger. “Dat is alleen het geval als het bestuur fouten zou hebben gemaakt. En dat is hier pertinent niet zo. Het was puur een individuele actie van deze meneer.”

Dementie

De boekhouder stelt in zijn brief voor om met hem een afbetalingsregeling te treffen, afgestemd op zijn leefpatroon. De vve gaat bekijken of dit mogelijk is. De eigenaren gaan sowieso over een paar dagen aangifte doen bij de politie. “Het is en blijft diefstal.” Een strafzaak wordt niet uitgesloten. Die moet dan wel snel plaatsvinden, geeft de boekhouder in zijn brief aan de vve aan. “Als de vraagstelling is, waarom ik nu pas ermee voor de dag kom, kan ik mededelen, dat momenteel een dementie gaande is en ik mij ervan bewust ben, dat het niet te lang zal duren om het gebeurde te kunnen herinneren.”

