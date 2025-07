Meeste zzp’ers werken inmiddels met AI

De zzp-bank bevroeg ruim 2.000 zelfstandigen. Van deze groep zet 51% AI-tools zakelijk in. Vorig jaar was dat nog 38%. Van de zzp’ers die nog geen AI gebruiken, zegt 23% binnenkort te willen instappen.

Een kwart van de ondervraagden gebruikt AI-tools al (bijna) dagelijks en zeven op de tien huidige gebruikers zetten de technologie veel vaker in dan twaalf maanden geleden. Gemiddeld werken zij met twee verschillende tools en daar besteden ze 4 uur en 41 minuten per week aan. Bijna de helft (46%) heeft een premium-account en betaalt daarvoor in totaal gemiddeld € 30 per maand.

ChatGPT

ChatGPT is de meest populaire tool: 94% zet het in voor schrijven, research of brainstormen. Daarna volgen Copilot (28%) en Canva (16%). Nieuwere namen als Google Gemini (12%) en Claude (10%) worden nog relatief weinig gebruikt. ChatGPT en Claude worden het meest intensief gebruikt: gemiddeld ruim drie uur per week.

Vooral ICT en media

De sectoren ICT en Media & communicatie maken met 63% het meest gebruik van AI, vooral voor code-generatie, ‘contentcreatie’ en klantenservice. Zakelijke dienstverlening volgt met 56%, kunst & cultuur met 54%. In de bouw blijft het gebruik met 19% ver achter, al zetten bouwers de eerste stappen voor calculaties en technische documentatie.

Geen tijd en geen vertrouwen

Volgens de zzp’ers helpt AI om de werkdruk te verlagen: 58% van de AI-gebruikers ervaart minder druk, omdat zich herhalende klussen worden geautomatiseerd en informatie sneller wordt gestructureerd. Onder niet-gebruikers gelooft slechts 15% dat AI hierbij kan helpen. Een derde van deze groep gebruikt nog geen AI omdat ze zich er nog in moeten verdiepen (35%), niet goed weten hoe het werkt (34%), er geen tijd voor hebben (29%) of denken dat het niet bij hun werk past (25%). Ruim één op de vijf (23%) vertrouwt AI-tools niet genoeg.

Zorgen over betrouwbaarheid

Twee derde van de zzp’ers zien kansen met AI, maar ruim een derde vreest (ook) de nadelen: er zijn zorgen over privacy, betrouwbaarheid en het risico dat opdrachtgevers goed genoeg vinden wat een machine oplevert. Vooral tekstschrijvers, fotografen en coaches zijn daar alert op.