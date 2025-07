EY liet onbevoegd accountant tekenen voor jaarrekening Shell

Shell heeft het nieuws zelf bekendgemaakt: “Ernst & Young LLP heeft ons laten weten dat EY voor de jaren eindigend op 31 december 2023 en 2024 niet in overeenstemming heeft gehandeld met de onafhankelijkheidsregels van de SEC”. De SEC is de Amerikaanse beurstoezichthouder. Die heeft van Shell aangepaste formulieren ontvangen; de financiële verslagen blijven ongewijzigd, maar zonder de EY-controleverklaring. Voor het Britse toezicht was een aangepaste verklaring niet nodig.

De partner die de controle leidde voor de betreffende jaren, had op grond van de geldende rotatieregels al vervangen moeten worden. “EY heeft vervolgens een andere partner aangewezen om de leidende rol te vervullen en daaruit kwam naar voren dat geen aanpassingen nodig waren in de eerder gepubliceerde financiële verklaringen.”

Termijn was nog niet verstreken

Elke vijf jaar moet de tekenend partner jaar worden vervangen. De huidige hoofdaccountant van EY bij Shell tekende de jaarrekening sinds 2021 af, zo concludeert het FD na het napluizen van de jaarverslagen: die had dus ook in 2023 en 2024 mogen tekenen. EY wil niet aangeven welke regel er precies is overtreden, maar geeft tegenover de krant wel aan “diepe spijt” te hebben.