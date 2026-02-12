Niet één maar vier EY-partners weg vanwege Shell-zaak

Niet één maar vier partners van EY hebben hun functie neergelegd na overtredingen van onafhankelijkheidsregels bij de controle van Shell. Dat meldt de Financial Times. Door de zaak zegde Shell het jaarlijkse auditcontract ter waarde van 66 miljoen dollar met EY op en kiest het voor PwC.

Het opstappen van vier partners volgde op interne maatregelen in december waarmee EY de gevolgen van de complianceproblemen hoopt te beperken. Onder de vertrokken partners bevindt zich Gary Donald, verantwoordelijk voor de Shell-controle. Hij vervulde naast zijn rol bij Shell ook een wereldwijde leidinggevende functie binnen EY’s olie- en gaspraktijk. Shell maakte vorige week bekend vanaf volgend jaar PwC aan te stellen als nieuwe externe accountant. De oliemaatschappij had EY ingeschakeld na een eerdere samenwerking met PwC, die tot 2016 liep.

Rotatieregels

Centraal in de zaak staan de strikte rotatieregels voor accountants. Deze schrijven voor dat leidende accountants na een vastgestelde periode moeten worden vervangen. Volgens betrokkenen ontstond discussie over de vraag welke eerdere werkzaamheden van Donald voor Shell moesten meetellen voor die termijn. In juli 2025 bracht Shell naar buiten dat er een probleem was gerezen rondom de tekenend accountant van EY. Maar volgens het FD was de hoofdaccountant van EY nog wel degelijk bevoegd om bij Shell te tekenen.

Onderzoek

In oktober startte de Britse toezichthouder Financial Reporting Council een onderzoek naar EY’s controlewerkzaamheden voor Shell over 2024. Eerder had Shell al laten weten dat een nieuwe lead auditor de controles over de voorgaande jaren opnieuw had beoordeeld, zonder dat dit leidde tot aanpassingen in de jaarrekeningen.

Nog drie

Begin dit jaar stapte Donald al op. Naar nu bekend is geworden heeft de zaak ook drie andere EY-partners hun kop gekost.