Shell ruilt EY voortijdig in voor PwC

Shell heeft EY voortijdig aan de kant gezet als controlerend accountant. Na een tenderprocedure is nu PwC gekozen als nieuwe auditor.

Afgelopen zomer werd bekend dat EY bij het controleren van de jaarrekeningen over 2023 en 2024 de onafhankelijkheidsregels van de Amerikaanse toezichthouder SEC had geschonden. De partner die de controle leidde voor de betreffende jaren, had namelijk op grond van de geldende rotatieregels al vervangen moeten worden. In december trok plots de hoofdaccountant van Shell de stekker uit de samenwerking. Bovendien maakte de Britse toezichthouder FRC diezelfde maand bekend een onderzoek te starten naar de controle van de 2024-cijfers van EY.

Eind 2024 had EY nog de tender gewonnen, waarmee het de komende tien jaar accountant mocht blijven van Shell. Maar nu is er dus al een tussentijdse tender geweest waarbij PwC uit de bus kwam als de partij die vanaf 2027 de cijfers controleert, mits de aandeelhouders van Shell daarmee akkoord gaan.