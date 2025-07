“We zetten vol in op ‘autonoom’ boekhouden”

Wolters Kluwer is wereldwijd leider op het gebied van software­oplossingen en -diensten voor onder meer accountancyprofessionals. Het bedrijf investeert sterk in de verschillende domeinen van accounting, zodat klanten klaar zijn voor de toekomst.

Dat doet het bedrijf onder meer door samen te werken met Microsoft vanuit het Wolters Kluwer Global AI Centre of Excellence. Zo wil Wolters Kluwer Basecone en Twinfield Boekhouden in Nederland sneller ontwikkelen, met als doel de zelfboekende administratie: Autonomous Accounting. Elke innovatie is dan ook een stap in de richting van Autonomous Accounting, waarbij de accountingprofessional zelf de controle en snelheid van zijn digitale transformatie in handen heeft.

Op basis van trends en marktinzichten, ondersteund door de uitkomsten van het door hen onlangs gepresenteerde Future Ready Accountant (FRA)-rapport, kan Wolters Kluwer nóg nauwkeuriger inspelen op de behoeften van de accountancymarkt. En die behoeften veranderen sneller dan ooit. Met de constante ontwikkelingen in online software en met name kunstmatige intelligentie (AI), is kennis over wat er mogelijk is en vooral wat klanten willen ontzettend belangrijk. “Het was al duidelijk dat het softwarekantoren ontzorgt en bepaalde handelingen kan automatiseren en dus een hoop tijd en daarmee geld kan besparen”, legt Clement Jongejan, head of products bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland, uit. “Uit het FRA-onderzoek blijkt onder meer dat 15 procent van de Nederlandse kantoren momenteel AI gebruikt, en 33 procent geeft aan het te gaan gebruiken binnen 18 maanden.”

Autonomous Accounting

Om klanten mee te nemen in deze ontwikkelingen presenteert Wolters Kluwer twee keer per jaar een update, Accounting Innovations, over vernieuwingen in de applicaties Basecone en Twinfield Boekhouden. “Elke update brengt ons dichter bij onze visie ‘Autonomous Accounting”’: een slimme, zelfboekende administratie terwijl je toch de controle houdt”, zegt Jongejan. “Samen met de klant bepaal je de snelheid en de koers. Wolters Kluwer investeert daarvoor de komende jaren heel veel in het Global AI Center of Excellence, waar dagelijks meer dan honderd experts werken aan inmiddels 250 use cases. Hierbij worden ze ondersteund door AI-experts van onze strategische global partner Microsoft.”

Marktontwikkelingen

Met deze aanpak probeert Wolters Kluwer in te spelen op een aantal marktontwikkelingen, zoals de steeds complexer wordende wetgeving over ESG, PSD2, PSD3 en E-invoicing. Een andere belangrijke trend is het tekort aan personeel, waardoor kantoren steeds meer moeten doen met minder mankracht. Veel kantoren nearshoren daarom manuele taken, zoals facturen verwerken en matchen met de bankafschriften, zodat zij kunnen focussen op de complexe zaken. Het automatiseren van deze manuele taken is echter de toekomst, die de software van Wolters Kluwer nu al voor een gedeelte faciliteert.

Grote impact

“Als je manuele taken gaat auto­matiseren, is het belangrijk meteen kwaliteit te leveren”, weet Jongejan. “De verwachtingen van softwaregebruikers zijn heel hoog door alle ervaring die ze ondertussen hebben met e-commerce. Iedereen verwacht persoonlijke service via hun favoriete kanaal, tijdstip en locatie. Kunstmatige intelligentie gaat daarbij enorm helpen. AI-technologie verhoogt de graad van automatisering en creëert een grote hoeveelheid nieuwe toepassingen. AI zal daarom een grote impact hebben op zowel de softwarebranche als de accountancysector.”

Accounting Cockpit

Wolters Kluwer werkt met haar meerjarenvisie dus toe naar Autonomous Accounting; een zelfboekende administratie. “Met onze software en onze experts begeleiden we onze klanten in hun eigen tempo door de digitale transitie naar Autonomous Accounting”, legt Jongejan uit.

“Zoveel mogelijk transacties worden automatisch verwerkt en geboekt. We noemen dat onze Autopilot. Ook krijg je proactief aanbevelingen om de automatiseringsgraad te verhogen. En via de Accounting Cockpit krijg je realtime inzichten waarmee je strategisch kunt sturen. Je ziet waar knelpunten zitten, en waar je juist slimmer kunt automatiseren. Ook krijg je beter zicht op je

cijfers, financieel én steeds vaker niet-financieel, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. Zo maak je betere keuzes, onderbouwd met actuele data.”

Ondersteuning

Naast de aanbevelingen vanuit de software bouwt Wolters Kluwer aan digitale en persoonlijke ondersteuning voor de gebruiker. Het supportportaal, een digitale support agent, maar ook e-learning en de hulp van trainers en consultants helpen de gebruiker zoveel mogelijk geautomatiseerd en dus autonoom boekingen te verwerken. De klant krijgt proactief aanbevelingen waar in het proces en op welke manier verdere efficiëntie valt te behalen.

Accountant blijft nodig

Jongejan: “Om bij de vliegtuigmetafoor te blijven: De klant krijgt dus alle middelen om ‘het toestel’ zelf te besturen, al dan niet met de hulp van kunstmatige intelligentie. Maar er is altijd nog iemand met de handen aan de knoppen. Je moet niet alles weg willen automatiseren. Persoonlijk contact blijft belangrijk. Op basis van de juiste data kunnen wij ook passende adviezen geven.

En vervolgens de accountant weer aan zijn klant. AI versnelt bepaalde processen en het automatiseren neemt werk uit handen. Maar uiteindelijk hebben we nog steeds accountants nodig voor een goed eindresultaat.”

De klant houdt altijd controle

Jongejan: “We bieden vanuit Wolters Kluwer een breed scala aan oplossingen aan en het is aan de klant te kiezen welke aanpak het beste bij ze past. Meer geautomatiseerd of toch persoonlijker.

De klant houdt altijd dezelfde controle.”

Tekst: Till Behne

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen