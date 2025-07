Zzp’ers stappen naar ACM en Ombudsman om handhaving Wet DBA

De actie is opgezet door het Comité ZZP, dat eerder al een petitie aanbood aan de Tweede Kamer met 12.000 handtekeningen. Nu willen zij via officiële klachten druk uitoefenen om het beleid te veranderen. “Het is lastig om de stem van zzp’ers gehoord te krijgen,” zegt medeoprichter Danielle van Wieringen.

‘Grote onzekerheid’

Sinds de Belastingdienst begin dit jaar weer is gaan handhaven op schijnzelfstandigheid, heerst er volgens het Comité grote onzekerheid onder zelfstandigen én opdrachtgevers. Opdrachtgevers zouden terughoudend zijn geworden uit angst voor naheffingen, ook al worden er dit jaar formeel geen boetes opgelegd.

Belastingdienst

Volgens Van Wieringen worden alle zzp’ers over één kam geschoren, terwijl slechts een klein deel daadwerkelijk gedwongen zelfstandige is. De huidige aanpak zou onvoldoende ruimte laten voor individuele beoordeling, en de ‘holistische toets’ van de Belastingdienst maakt voorafgaande duidelijkheid onmogelijk.

Ook hekelt het Comité de omslag van stimuleringsbeleid naar repressie. “De overheid heeft zelfstandigen jarenlang aangespoord om te gaan ondernemen,” aldus Van Wieringen. “En nu worden ze buitenspel gezet.” Het Comité beschuldigt de Belastingdienst ervan zich als beleidsmaker te gedragen in plaats van als handhaver.

De klachteninzameling loopt tot 1 september. Juridische stappen worden door de initiatiefnemers niet uitgesloten.

Bron: BNR/FD