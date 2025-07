Lijstje | Deze podcasts kwamen in het eerste half jaar van 2025 aan bod

Podcast AV on Air bonusaflevering | De young professional in de accountancy

Tegen welke uitdagingen lopen young professionals aan? In deze bonusaflevering praat Anja van Hout met Martine Cranendonk.

Martine is van oorsprong registeraccountant en heeft een aantal jaren in de controle- en samenstelpraktijk gewerkt. Sinds een aantal jaren heeft ze de overstap gemaakt naar het begeleiden van (aankomend) accountants.

Podcast AV on Air #11 | Schijnzelfstandigheid onder zzp’ers

Vanaf dit jaar gaat de Belastingdienst volledig handhaven op schijnzelfstandigheid onder zzp’ers. Wat moet je daar over weten? In deze podcast komen Hella Vercammen, ondernemingsjurist en directeur-eigenaar van The Legal Company, en Alex Schrijver, docent bij onder meer Extendum en consultant op het gebied van payrolling en arbeidsrecht, aan het woord.

Hoe zit het precies met de wet DBA? Waarop gaat de Belastingdienst precies handhaven? Hoe streng zal de controle, met beperkte mankracht bij de Belastingdienst, echt zijn? En waar kunnen werkgevers, zzp’ers en accountants op letten?

Podcast AV on Air #12 | Nearshoring bij accountants- en administratiekantoren

Nearshoring – het uitbesteden van werk naar nabijgelegen landen in Europa – wordt steeds vaker ingezet om personeelstekorten op te vangen. Robert-Jan Klumper en Sjoerd Heijmans delen hun ervaringen met het opzetten van nearshoringstructuren en leggen uit waarom zij hiervoor hebben gekozen in plaats van bijvoorbeeld offshoring.

Ze leggen onder meer hoe de samenwerking met buitenlandse teams verloopt, en welke taken wel of juist minder geschikt zijn voor nearshoring. Ook gaan ze in op uitdagingen rondom kwaliteit en het voldoen aan beroepsstandaarden. Tot slot geven zij tips voor kantoren die willen starten met nearshoring.

#13 AV on Air | Herijking beroepsprofiel accountant: toekomst mkb-accountant in beweging

In deze AV on Air komen Peter Eimers, voorzitter van het kernteam Herijking Beroepsprofiel, en Jan Rijken, lid van het bestuur van de NBA, aan het woord over de totstandkoming van het nieuwe profiel voor de accountant dat in de eerste maanden van 2025 speelde. De NBA hoopt met het nieuwe profiel niet alleen het imago van de mkb-accountant te versterken, maar ook meer studenten te trekken. Wat kan de beroepsgroep verwachten?

Podcast #14 | Ontwikkelingen en perikelen rondom Box 3

Het begon in 2021 met het bekende Kerstarrest en de rest is geschiedenis. Accountancy Vanmorgen sprak met Edwin de Witte, over alle ontwikkelingen én perikelen rondom box 3. Edwin de Witte, partner bij Moore MKW, fiscalist en bestuurslid bij de SRA, praat je helemaal bij over alle ontwikkelingen en perikelen met betrekking tot Box 3 én geeft tips waar je als accountant op letten.