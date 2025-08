Meer dan software: Aoky Finance vindt een échte partner in eAccounting 

Esther Witteveen van Aoky Finance zocht in de eerste instantie naar meer gebruiksgemak, maar vond in Visma eAccounting een nieuwe samenwerkingspartner. We spraken met haar over de samenwerking met haar klanten en haar softwareleverancier.

Esther runt sinds 2016 een administratiekantoor in Rijswijk. En sinds kort onder een nieuwe naam: Aoky Finance. Gebaseerd op het Japanse woord ‘blauwe boom’, aoki, staat het voor de basisprincipes van het kantoor; “Een boom is sterk geworteld,” vertelt Esther. “De basis van onze klanten, hun administratie, ligt bij ons zodat ze zelf kunnen groeien en bloeien.”

Samen met 6 collega’s werkt Esther met Aoky Finance aan de bedrijfsvoering voor MKB en zzp-ers. “We verzorgen de volledige dagelijkse boekhouding en administratie. Daarnaast bieden we extra ondersteuning op administratief vlak en geven we advies over bedrijfsvoering en groeimogelijkheden. Dit doe ik zowel op interimbasis voor grotere organisaties als voor onze eigen klanten. Als zij willen doorgroeien, kijken we samen naar de mogelijkheden en volgende stappen.”

Groeien en bloeien

Ondernemers willen graag doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. Maar de administratie hoort er ook bij en dat kan er soms bij inschieten. Voor de groei en bloei van het bedrijf schiet Esther dan te hulp. “We kunnen in principe alles doen. We vragen klanten of ze zelf hun bonnen en facturen inscannen, maar we hebben ook klanten die dat niet doen. Persoonlijk vind ik het een sport om mensen die even niet meer weten waar te beginnen te helpen en te horen dat ze de administratie weer in beeld hebben. Ik word wel blij van al die cijfertjes.”

“Ik was op zoek naar een boekhoudpakket dat makkelijk werkt en eenvoudig uit te leggen is.” – Esther Witteveen, Aoky Finance.

Meer gebruiksgemak voor kantoor en klant

Om de administratie makkelijk en snel te verwerken zijn de juiste tools nodig. Als kantoor kwam Aoky in de eerste periode van haar onderneming in gesprek met eAccounting, “Ik was op zoek naar een boekhoudpakket dat makkelijk werkt en eenvoudig uit te leggen is, dus zonder ingewikkelde vakjargon. Voor onze klanten die mee willen kijken is het belangrijk dat het voor hen ook begrijpelijk is.”

Daar heeft Aoky in eAccounting de benodigde tools gevonden. Vooral de app om bonnetjes te scannen maakt het voor zowel Esther als haar klanten makkelijker om de administratie bij te houden. “Ik vind het heel fijn dat mensen dat zelf kunnen doen. Voor mezelf, maar ook voor hen. Wij kunnen snel in eAccounting zien als er nog transacties openstaan en ze dan eenvoudig een seintje geven als ze nog iets moeten aanleveren. Als klanten doorhebben hoe makkelijk het werkt met het inscannen, worden de bonnetjes netjes aangeleverd en verwerkt. ‘Hoe makkelijk is het’, vertel ik klanten vaak: als je bij de benzinepomp staat, maak dan meteen even een foto van het bonnetje en zet het door. Zo hebben klanten veel meer inzicht en grip op alles.”

“Bij eAccounting wordt meegekeken wat de mogelijkheden zijn.”

Ze hebben bij eAccounting een persoonlijke aanpak

“Ik wil graag werken met leuke mensen. Het is een samenwerking, je gaat een partnership aan. Ik vind het belangrijk dat je elkaar persoonlijk kent. We proberen klanten in te delen bij collega’s die ervaring hebben met hun branche. Dat is voor de klanten ook leuk dat ze iemand krijgen die oprecht geïnteresseerd is in hun vakgebied en persoonlijk advies kan geven over de branche.”

Het fijne aan eAccounting is dat Esther daar ook echt een partner in heeft gevonden. “Ze focussen zich bij eAccounting echt op samenwerkingspartners. Je bent niet een van de vele nummertjes. Ze kennen alle kantoren. Ze hebben een persoonlijke aanpak en dat vind ik heel fijn en ook een belangrijke toegevoegde waarde. Als wij een idee hebben, dan wordt er meegedacht en gekeken wat de mogelijkheden zijn. Wij wilden bijvoorbeeld heel graag betaallinks op de facturen. Dat bespoedigt de snelheid van betalen. We hebben meegedaan in de pilot en de betaallinks zijn er nu ook. Daar word ik heel blij van, dat je inspraak hebt.”

Benieuwd hoe eenvoudig Visma eAccounting écht kan zijn? Vraag dan een virtuele rondleiding aan op een moment dat jou past.

Demo aanvragen