OvRAN probeert nu bij Heinen machtspositie big four binnen NBA aan te kaarten

De Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) heeft bij minister Heinen (Financiën) in het kader van de Wijzigingswet Accountancysector de in eigen ogen dominante positie van de big four binnen de NBA aangekaart.

De organisatie heeft een open brief geschreven aan Heinen, waarin wordt gewezen op kritische noten van CDA, PVV, NSC, VVD, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie bij de Wijzigingswet Accountancy. “Er liggen alleen negatieve adviezen van onder andere de Raad van State. Kortom, een hoofdpijndossier. Wij denken daarom dat het een goed idee is om dit wetsontwerp vooral op de plank te laten liggen.”

Vervallen ledengroepen

Voor de OvRAN is een belangrijk pijnpunt dat de verplichting voor de NBA om ledengroepen in te stellen, komt te vervallen. Die ledengroepen vormen voor de OVRAN “de belangrijkste waarborg voor een democratisch NBA”, maar “hebben nooit goed kunnen functioneren omdat uw voorgangers die ledengroepen geen enkele regelgevingsmacht toekenden”.

De organisatie vindt dat de big four de regelgeving naar hun hand hebben kunnen zetten omdat alle regelgevingsmacht bij de ledenvergadering NBA is komen te liggen. “Daardoor is die NBA-regelgeving in de HRA zeer complex en vaak onduidelijk geworden, met name door de onduidelijke begrippen ‘assurance’ en ‘aan assurance verwant’.”

Concurrentievervalsing

De OvRAN vindt dat er sprake is van concurrentievervalsing omdat de titels RA en AA zijn gekoppeld aan het NBA-lidmaatschap. Door hun omvang kunnen de big four zich vrijstellen van NBA-regelgeving door geen NBA leden te laten werken in divisies werkzaam op alle gebieden buiten de wettelijke controle, zo stelt de organisatie. “Uw ambtenaren willen dit probleem niet onderkennen, mede door de veelvuldige contacten tussen uw ambtenaren en big four-werknemers c.q. firmanten.”

Klacht op Europees niveau

Voor de rechter ving de organisatie eerder bot met pogingen de rol van de grootste accountantsorganisaties aan te kaarten. Maar dat was “omdat het een impliciete standaardopvatting van Nederlandse rechters is om niet op de stoel van de wetgever te willen zitten”. Nu is een klacht ingediend bij de Europese Commissie. “De oplossing is heel simpel. Geef in de WAB alle regelgevingsmacht aan de ledengroepen, net als in de medische sector waar alleen de specialisten de regels vaststellen. Enkele volzinnen zijn daartoe voldoende.”

De OvRAN streed eerder al tot aan de Hoge Raad om het verplichte NBA-lidmaatschap van tafel te krijgen.