Twee jaar cel voor voormalig Jumbo-baas Van Eerd

De rechtbank in Groningen heeft voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Volgens de rechter hij schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twee jaar geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De straf valt daarmee zwaarder uit dan de eis van het OM. De rechter oordeelde dat Van Eerd zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan passieve omkoping en “willens en wetens” contact bleef onderhouden met Theo E., medeverdachte in de strafzaak. E. kreeg van de rechtbank 3,5 jaar cel opgelegd.

Valse facturen

De oud-Jumbo-topman heeft ook valse sponsorfacturen laten opmaken en heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim € 427.000. “Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Witwassen vormt een aantasting van de legale economie en is een bedreiging voor de samenleving. Dit wordt Van Eerd ernstig aangerekend.”

Het witwassen vond bovendien plaats in de “context van zware georganiseerde criminaliteit”, stelt de rechter. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond. Hij heeft daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als hoogste baas van het supermarktconcern, door goederen in privé te accepteren en in ruil daarvoor valse sponsorfacturen uit te laten betalen door Jumbo. “Hij heeft zich ten koste van Jumbo verrijkt met geld en spullen.”

Van Eerd heeft daarmee niet alleen de wet, maar ook de binnen Jumbo geldende gedragsregels geschonden. “Het is nota bene Van Eerd zelf die nieuwe medewerkers in een introductiefilmpje erop wijst hoe belangrijk het is dat iedereen binnen Jumbo zich aan die regels houdt. Dat juist hij in zijn positie als CEO de gedragsregels schendt, is buitengewoon kwalijk.”

Geld verstopt in koelkast en boeken

Van Eerd werd in september 2022 gearresteerd en zat toen enkele dagen vast. Kort daarna trad hij af als topman van Jumbo. In de woning van Van Eerd en in zijn werkplaats werd bijna € 450.000 aan contant geld gevonden, in moeilijk te gebruiken biljetten van onder meer € 200 en € 500. De toenmalig leider van het Brabantse familiebedrijf verstopte het geld op verschillende plekken, waaronder in een koelkast en in boeken.

De Fiod deed een grootscheeps witwasonderzoek waarbij onder meer onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport onder de loep werden genomen. Daarnaast was er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. KPMG werd later ingeschakeld om onderzoek te doen naar de sponsorcontracten van de supermarktketen in de auto- en motorsport.

