Fiscaal kiezen (1): ChristenUnie

‘Ons belastingstelsel is stuk’. Dit stelt de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma. De partij (nu 3 zetels in de Tweede Kamer) wil een ingrijpende herziening van het belastingstelsel. Dat moet ‘eerlijker, eenvoudiger en rechtvaardiger’.

Belastingvrije voet: € 30.000

Een van de meest in het oog springende voorstellen is dat niemand belasting gaat betalen over de eerste € 30.000 aan inkomen. In de huidige praktijk ligt die fiscale vrijstelling rond € 10.000. Daarboven gelden drie tarieven:

33,3% voor inkomens tot € 45.000

41,6% tussen € 45.000 en € 90.000

49,9% voor inkomens daarboven.

Deze drie tarieven vervangen de huidige twee schijven (37,97% tot € 75.518, 49,50% daarboven). Volgens de ChristenUnie wordt zo de belastingdruk op arbeid fors verlaagd en voorkomen dat werken of meer uren maken financieel nadelig uitpakt. De marginale druk – het percentage dat iemand effectief afdraagt bij een extra euro inkomen – komt in dit plan nooit boven de 50%.

Geen toeslagen maar belastingkorting

Het huidige toeslagenstelsel heeft volgens de ChristenUnie geleid tot onzekerheid en schandalen. Toeslagen worden daarom vervangen door een verzilverbare belastingkorting. Iedere volwassene krijgt een vast bedrag: € 5.000 voor de eerste persoon in een huishouden en € 2.500 voor de tweede. Per kind komt daar € 4.500 per jaar bij, ongeacht het inkomen. De huurtoeslag wordt apart omgevormd tot een huursubsidie, gebaseerd op het inkomen van twee jaar eerder. Daarmee wil de ChristenUnie terugvorderingen en onverwachte schulden voorkomen.

Werkendenkorting

De bestaande arbeidskorting en ondernemersregelingen gaan op in één werkendenkorting, met een maximum van € 5.000 per jaar. Daarnaast wil de partij dat ouderen niet langer worden benadeeld door lagere heffingskortingen. De AOW wordt verder gefiscaliseerd, maar ouderen met een klein pensioen zouden er per saldo op vooruitgaan.

Hypotheekrente afschaffen

De ChristenUnie pleit voor een gelijker belasting van arbeid en vermogen. De hypotheekrenteaftrek verdwijnt geleidelijk, terwijl grote vermogens een extra bijdrage gaan leveren: 1% vermogensbelasting voor wie meer dan één miljoen bezit. Vermogens met een laag financieel rendement maar een hoog maatschappelijk nut worden daarbij ontzien. In box 3 gaat de belastingdruk juist omlaag, met name voor vastgoedbezitters.

Vervuiler betaalt meer

Op het gebied van milieu en gezondheid wil de partij vervuilende en ongezonde producten zwaarder belasten. Zo moeten vliegtickets en kerosine belast worden zodra verdragswijzigingen dat toestaan. Ook komt er een hogere vliegbelasting, een belasting op vervuilende verpakkingen, een NOx-heffing, en extra heffingen op grond- en leidingwater. Daarnaast stijgen de accijnzen op tabak en alcohol, worden e-sigaretten onder een verbruiksbelasting gebracht en komen er heffingen op suiker en ongezonde voedingsmiddelen.

Eenvoud en rechtvaardigheid

De ChristenUnie benadrukt dat het nieuwe stelsel niet alleen begrijpelijker moet worden, maar ook eerlijker. “Meer werken moet altijd lonen en de laagste inkomens moeten voldoende overhouden om van rond te komen,” stelt de partij. Tegelijkertijd moeten vermogenden en vervuilers volgens dit plan een grotere bijdrage leveren.

Download hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.