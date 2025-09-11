Fiscaal kiezen (14): NSC

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil het Nederlandse belasting- en toeslagenstelsel ingrijpend hervormen. In het concept-verkiezingsprogramma presenteert de partij een pakket aan maatregelen gericht op eenvoud, voorspelbaarheid en rechtvaardigheid.

Volgens NSC is het huidige belastingstelsel te complex en leidt het tot stress, fouten en ongelijkheid. Het partijprogramma belooft een “flinke vereenvoudiging” waarbij toeslagen grotendeels verdwijnen. De zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag worden als eerste afgebouwd. De kinderopvang wil NSC rechtstreeks financieren via de instellingen, zodat gezinnen niet meer hoeven voor te schieten.

Ook de fiscale regelingen worden herzien. Arbeidskorting, algemene heffingskorting en diverse aftrekposten gaan op de schop, met als doel een transparanter stelsel waarin het loon weer de basis vormt van het inkomen. Wie meer werkt, moet dit direct terugzien in het nettoresultaat.

Lagere belasting op arbeid

NSC kiest nadrukkelijk voor een lastenverlichting op arbeid. De partij wil dat werken loont – niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Dit betekent een verlaging van de belastingdruk op loon en een daling van de werkgeverslasten om de stijgende loonkosten te compenseren. Het minimumloon gaat stapsgewijs omhoog naar € 18 per uur, gekoppeld aan een hervorming van de sociale zekerheid.

Aanpassingen box 3

Een ander belangrijk speerpunt is de hervorming van de vermogensbelasting. NSC wil dat in box 3 niet langer een fictief rendement wordt belast, maar de daadwerkelijke inkomsten en winsten. Hierbij wordt rekening gehouden met papieren winsten op niet-verhandelbare vermogensbestanddelen zoals vastgoed. Ook wil de partij mogelijkheden tot ontwijking van de heffing beperken, zowel nationaal als internationaal. Voor vermogende particulieren en beleggers is dit een fundamentele wijziging: wie veel onroerend goed bezit, kan een nauwkeuriger aanslag verwachten die meebeweegt met de reële opbrengst. Dit kan de belastingdruk eerlijker maken, maar vraagt om nauwkeurige administratie en mogelijk hogere advieskosten.

Behoud hypotheekrenteaftrek

Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, wil NSC de overdrachtsbelasting verlagen. De hypotheekrenteaftrek – opnieuw belangrijk in de aanloop naar de verkiezingen – blijft behouden, waarmee de partij zich aan de zijde van de VVD schaart en afwijkt van CDA. Daarnaast wil NSC fiscale maatregelen nemen om de investeringscapaciteit van woningcorporaties en private investeerders te vergroten. Dit moet leiden tot meer betaalbare woningen en een impuls voor de bouwsector.

De meest in het oog springende fiscale voorstellen:

Privacy en witwasbestrijding:

herzien wetgeving rondom transactiemonitoring door banken; meer risicogestuurde aanpak en waarborgen privacy, toezichtstaak terug naar overheid.

Betaalbare energie:

invoeren sociaal tarief energiebelasting, gebruik Noordzeegas om betaalbaarheid te garanderen tijdens energietransitie.

Belasting op arbeid:

verlagen loonbelasting, vereenvoudigen toeslagen en heffingskortingen zodat werken meer oplevert.

Woningmarkt:

– Heffing overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen drie jaar om speculatie te ontmoedigen.

– Verlaging overdrachtsbelasting en behoud hypotheekrenteaftrek.

Koninklijk huis:

afschaffen belastingvrijstelling koning in Grondwet.

Europa:

tegen EU-transferunie, belastingheffing moet nationaal blijven.

Kennismigranten:

versoberen belastingvoordelen en aanscherpen toelatingseisen.

Internationale belastingontwijking:

invoeren exit- en trailing tax voor extreem vermogenden (afrekenen bij vertrek en 10 jaar daarna).

MKB en familiebedrijven:

bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) richten op continuïteit waardevolle familiebedrijven.

Innovatie en milieu:

handhaven fiscale voordelen voor innovatie en milieu-investeringen; terughoudend met subsidies.

Wetenschap en integriteit:

strengere regels voor nevenfuncties hoogleraren, meer nadruk op onafhankelijkheid.