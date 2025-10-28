‘Belastingplannen in verkiezingsprogramma’s missen vergezicht’

De fiscale maatregelen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s opnemen, zijn vaak ad hoc, zo stelt EY-fiscalist Frank Elsweier in De Telegraaf.

Vaak gaat het om losse maatregelen die soms niet met elkaar stroken, aldus Elsweier, ook verbonden aan Tilburg University. “Het zijn vaak ad hoc maatregelen, bedacht met een budgettaire bril op. Een duidelijk vergezicht ontbreekt.”

Woning is meer dan renteaftrek

Plannen om de hypotheekaftrek verder af te bouwen zouden wat Elsweier betreft beter kunnen worden ingeruild voor een brede visie op de fiscale positie van de woning als geheel. “Andere vragen zijn net zo relevant. Wil je die woning bijvoorbeeld behandelen in box 1 of box 3? En wat doe je met het eigenwoningforfait?” Daar zijn partijen minder duidelijk over.

Veel partijen willen het belastingstelsel versimpelen en werken meer laten lonen. Dat spreekt veel kiezers aan, maar: “hoe dat bereikt dient te worden, wordt vaak niet duidelijk”, aldus Elsweier. Voorgestelde maatregelen stroken vaak niet met de gewenste versimpeling. De VVD wil een bonus voor tweeverdieners toevoegen, D66 een belastingkorting voor mensen die minstens vier dagen werken. “Maar je moet je beseffen dat iedere toevoeging weer leidt tot interpretatievraagstukken, en niet tot versimpeling.”

‘Vermogensbelasting is een puinhoop’

Hoogleraar Bas Jacobs snijdt in economenvakblad ESB de zwaardere belasting van vermogens aan die D66, GL-PvdA, CU, Volt en SP in petto hebben. De combinatie van die maatregelen kan leiden tot een fors hogere belastingdruk en het stallen van vermogen in het buitenland. “De belastingheffing over vermogensinkomsten en -winsten is in Nederland een puinhoop”, aldus Jacobs. “Rechtse politieke partijen veranderen daar helemaal niets aan en linkse partijen maken die groter.”

Elsweier vraagt zich af waarom de geplande vermogensaanwasbelasting in het nieuwe box 3-stelsel niet in de partijplannen wordt genoemd. Alleen de BBB is tegen. Hij mist ook duidelijkheid over belastingen voor het bedrijfsleven. “De vennootschapsbelasting, de verliesverrekening en de renteaftrek krijgen in de partijprogramma’s slechts beperkte en weinig samenhangende aandacht, terwijl zij cruciaal zijn voor het vestigingsklimaat.”

De fiscalist hoopt wel dat het schrappen van bewezen inefficiënte fiscale regelingen ook echt wordt doorgezet. “In de praktijk blijkt het knap lastig, dus ik hoop dat het nieuwe kabinet wel het lef heeft om dat te doen.”

