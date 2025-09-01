Fiscaal kiezen (8): CDA

Het CDA presenteert in zijn verkiezingsprogramma naast plannen voor een eenvoudig belastingstelsel specifiek het voornemen om een beroepsopleiding voor belastinginspecteurs in het leven te roepen.

Het CDA wil met het programma ‘Bouwen op vertrouwen’ naar “een fatsoenlijk land”. Onderdeel daarvan is een hervorming van het belastingstelsel onder het mom ‘werken moet meer lonen’.

Inkomensbegrip gelijktrekken

Eenvoud moet worden bereikt door het inkomensbegrip in de belastingen, toeslagen en socialezekerheidsloon te vereenvoudigen, met als doel dat uitvoeringsinstellingen dat eenvoudig uit de

polisadministratie kunnen halen. “Dit maakt ook automatisch toekennen van toeslagen mogelijk. Een eenduidige definitie voor loon, inkomen, partner en vermogen kan complexiteit wegnemen.”

Het CDA wil minder inkomensafhankelijke regelingen, waar minder mensen gebruik van hoeven maken en met minder hoge toeslagen, zodat de marginale druk omlaag gaat. “Ons belastingstelsel zit vol met allerlei fiscale uitzonderingsregelingen die het stelsel complexer en minder robuust maken. Deze moeten stapsgewijs worden aangepakt, met als uitgangspunt afschaffing of versobering. We zetten de opbrengst in voor fiscale maatregelen of subsidies die effect hebben.”

Waar NSC het Nibud-idee van een vaste betaaldag voor alle vaste lasten omarmt, bekijken de christendemocraten het van de andere kant: er komt een vaste betaaldag voor alle inkomensregelingen.

Renteaftrek en box 3

Zoals veel andere partijen wil ook het CDA een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De extra opbrengsten worden rechtstreeks gestoken in een lagere inkomstenbelasting. “De afbouw moet wel plaatsvinden over een lange transitieperiode, zodat huiseigenaren die met de aftrek rekening hebben gehouden in hun financiële planning niet in de knel komen.” Ook worden andere fiscale regelingen rondom huisbezit gerespecteerd.

In box 3 wordt zo snel mogelijk de heffing op werkelijk rendement ingevoerd. “Zo wordt niet langer belasting geheven over waarde die vastzit in stenen. Totdat de vermogenswinstbelasting is ingevoerd, willen we een tijdelijke (financiële) maatregel om verhuur door kleine particuliere verhuurders mogelijk te houden.”

Het CDA is voor behoud van de aftrekmogelijkheid voor giften aan verenigingen zonder winstoogmerk.

Eenvoudiger ondernemersregelingen

De partij wil geen drempels opwerpen voor ondernemers en pleit voor behouden van de expatregeling, de innovatiebox en de (uitgebreide) WBSO. De renteaftrekbeperking wordt niet verder aangescherpt en

de inkoop van eigen aandelen wordt met rust gelaten. “Rust, reinheid en regelmaat is het uitgangspunt.” En eenvoud: “We vereenvoudigen en vervangen de versnipperde fiscale regelingen en herinvesteren dit in effectieve ondernemersregelingen gericht op investeren, innoveren en werkgeverschap.”

Bij het CDA is het gezin nog altijd de hoeksteen van de samenleving, dus de BOR voor familiebedrijven is bij de partij in veilige haven. De partij wil ook particulieren mobiliseren om in bedrijven te investeren en heeft daarvoor de ‘win-winlening’ bedacht. Dat is een belastingkorting in box 3 voor particulieren die in Nederlandse mkb-bedrijven investeren.

De partij wil ook sleutelen aan de erf- en schenkbelasting, met als uitgangspunt dat schenken aantrekkelijker wordt dan erven, zodat (groot-)ouders kinderen en kleinkinderen makkelijker financieel te hulp kunnen schieten.

Hoewel bedrijven bij het CDA over het algemeen wel op medeleven kunnen rekenen, is de partij ook kritisch op te ruime toepassing van fiscale faciliteiten: “Ondernemersfaciliteiten moeten worden gebruikt door de doelgroep. Dat vraagt betere afbakening.” De partij is voorstander van het oprichten van een Nationale Investeringsbank. De nationale CO2-heffing wordt geschrapt.

Beroepsopleiding en toevoeging belastingadviseurs

Aan de Belastingdienst wordt een aparte paragraaf gewijd. De vernieuwing van de ICT bij de fiscus krijgt van het CDA de komende jaren prioriteit, “zodat er weer ruimte ontstaat om flexibel in te spelen op maatschappelijke veranderingen”. Door inzet van AI bij de aangiftebehandeling moet de druk op de uitvoering worden verlicht. Het CDA wil ook jaarlijks de onterecht niet-geïnde belasting, de zogenaamde tax gap, in Nederland in kaart brengen. “Zo kunnen we dit effectief gaan bestrijden.”

De partij wil ook iets doen aan een kwaliteitswaarborg: “We willen een beroepsopleiding voor nieuwe belastinginspecteurs.” Ook pleit het CDA voor een toevoeging voor sociale rechtshulp voor belastingadviseurs, zodat fiscale rechtshulp breder beschikbaar wordt.

Wiet- en suikertaks

Er wordt niet meer geëxperimenteerd met wiet, als het aan het CDA ligt, en totdat dat experiment eindigt wil de partij een wiettaks invoeren. Een deel van de opbrengst gaat naar voorlichting. Om gezonder leven te stimuleren, stelt het CDA daarnaast een suikertaks voor en een jaarlijkse indexatieverhoging op de accijns voor tabak.

De motorrijtuigenbelasting wordt ook hervormd door het CDA: om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken wordt die geheven op basis van het voertuigoppervlak in plaats van het gewicht. De vrachtwagenheffing wordt uitgebreid naar alle wegen.

Tot slot opmerkelijk: het CDA lonkt nadrukkelijk naar de NSC-kiezers met de adoptie van het NSC-thema van de vorige verkiezingen ‘omzien naar elkaar’.

Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van het CDA

