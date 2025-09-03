Fiscaal kiezen (10): BBB

De BBB wil lastenverlichting, geen nieuwe Europese belastingen en afschaffing van de CO₂-heffing. Opvallend is verder dat de partij vasthoudt aan de hypotheekrenteaftrek, de erf- en schenkbelasting niet wil verhogen en het toeslagenstelsel drastisch wil vereenvoudigen met vaste bedragen en een hoge belastingvrije voet.

Geen ‘betuttelende’ belastingen

Voor de BBB zijn recente voorstellen voor een suikertaks of een vleesbelasting onwenselijk. De partij keert zich tegen “overheidsinmenging op ons bord of in ons keukenkastje” en stelt dat mensen zelf verstandige keuzes kunnen maken. Belastingen als gedragsinstrument ziet de partij niet zitten: vrijheid en verantwoordelijkheid moeten volgens de partij hand in hand gaan.

Ook bij de koopwoning wil BBB fiscaal gezien geen ingrijpende veranderingen. Een belastingheffing over de overwaarde van de eigen woning of verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek is voor de partij uitgesloten.

Verder wil BBB onderzoeken of de verhoging van het btw-tarief op logies van 9% naar 21% – gepland voor 2026 – kan worden teruggedraaid. De verwachte belastingopbrengst blijft achter, terwijl de maatregel “een aanzienlijk negatief effect” zou hebben in de grensregio’s.

Eenvoudiger belasting- en toeslagenstelsel

Net als veel andere partijen hekelt de BBB de complexiteit van het huidige belasting- en toeslagenstelsel. “De overheid is voor veel mensen eerder een risico dan een steun,” stelt de BBB, die pleit voor een stelsel met vaste bedragen in plaats van ingewikkelde inkomensafhankelijke toeslagen.

De partij wil in de komende kabinetsperiode de eerste stappen zetten richting een eenvoudiger systeem met een hogere belastingvrije voet in plaats van heffingskortingen. Werken moet weer lonen, en meer werken moet méér lonen. Tegelijkertijd moet het systeem begrijpelijk, fraudebestendig en progressief blijven, maar zonder de huidige bureaucratische rompslomp.

Op termijn wil BBB af van een wirwar aan regelingen en toewerken naar één systeem dat zekerheid biedt, waarbij mensen niet vastlopen in formulieren en verrekeningen, maar vertrouwen kunnen hebben in een overheid die “uitgaat van eenvoud en redelijkheid, in plaats van wantrouwen en overregulering.”

Belastingen op vermogen en inkomen

Voor vermogensheffing kiest BBB voor een vermogenswinstbelasting in box 3: belasting over daadwerkelijk gerealiseerde vermogenswinsten, en geen heffing over fictieve rendementen of niet-gerealiseerde winsten. Ook in box 2 en box 3 wil de partij geen verhogingen doorvoeren, evenmin als bij de erf- en schenkbelasting.

De hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid en de eigen woning wordt niet zwaarder belast. Datzelfde geldt voor de AOW: “De AOW-uitkeringen worden niet zwaarder belast dan nu het geval is en

we handhaven de koppeling aan het wettelijk minimumloon.”

Bedrijfsleven en concurrentiepositie

Voor het bedrijfsleven pleit BBB voor een stabiel fiscaal beleid. Belangrijke faciliteiten zoals de bedrijfsopvolgingsregeling, deelnemingsvrijstelling, innovatiebox en expatregeling blijven behouden. Ook de inkoopfaciliteit eigen aandelen voor beursgenoteerde bedrijven blijft wat BBB betreft bestaan.

Bovendien keert de partij zich tegen “nationale koppen” op Europese maatregelen. Verdere beperkingen van de renteaftrek of aanvullende CO₂-heffingen bovenop het Europese systeem zijn volgens BBB onwenselijk. De partij wijst erop dat zulke extra regels de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakken en investeerders verjagen.

Geen nieuwe Europese belastingen

Fiscale soevereiniteit is een belangrijk uitgangspunt voor BBB. Belastingen heffen is en blijft een nationale bevoegdheid. Europese plannen voor nieuwe heffingen, zoals de plastictaks of een belasting op financiële transacties, wijzen de BBB’ers van de hand.

BBB wil ook geen Eurobonds of gezamenlijke Europese schulden, en verzet zich tegen het idee dat Nederlandse belastingbetalers moeten opdraaien voor tekorten van andere lidstaten. “We willen niet dat toekomstige generaties opdraaien voor de schulden van landen die het niet zo nauw nemen met hun boekhoudregels,” aldus het programma.

Kritiek op nationaal klimaatbeleid

De partij wil stoppen met de nationale CO₂-heffing voor de industrie, bovenop het Europese ETS-systeem. Volgens BBB jaagt deze heffing bedrijven de grens over zonder dat dit een aantoonbaar positief klimaateffect oplevert. Het klimaatbeleid moet volgens de partij niet bestaan uit straffen, maar uit ondersteunen: innovatie en verduurzaming moeten worden gestimuleerd zonder de industrie onnodig te belasten. Door de CO₂-heffing af te schaffen wil BBB banen behouden en ‘carbon leakage’ voorkomen.

Hervorming Belastingdienst

Tot slot wil BBB een grondige hervorming van de Belastingdienst, met meer focus op automatisering, begrijpelijke communicatie en een menselijke maat. Ook moeten de verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) worden beperkt tot de strikt noodzakelijke wettelijke taken.

Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van BBB.

