Kabinet wil binnen een jaar regeldruk ondernemers verminderen

Het ondernemingsklimaat in Nederland staat onder druk door onnodige regels die ondernemen eerder ontmoedigen dan stimuleren, aldus het kabinet. “Het terugdringen daarvan is al jaren een favoriet gespreksonderwerp, maar het is in die tijd nooit gelukt om daadwerkelijk de regeldruk te verminderen.” Dat moet nu veranderen. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van minister Karremans van Economische Zaken om een nieuwe, minder vrijblijvende aanpak te kiezen.

Als voorbeeld wordt genoemd het bijhouden door kleine ondernemers van een overzicht hoe zij omgaan met persoonsgegevens bij salaris- en klantadministratie. “Ook moeten kleine elektrische apparaten jaarlijks worden gekeurd, waardoor het bijvoorbeeld voor kappers goedkoper is om een goed werkende föhn weg te gooien en een nieuwe te kopen, dan om een dure controle te laten uitvoeren.”

Tempo gaat omhoog

Het tempo van regeldrukvermindering gaat omhoog, belooft Karremans: “Ondernemers wachten nu al veel te lang op minder regels, met tot nu toe veel te weinig resultaat. Want elk uur en elke euro die een ondernemer aan regels besteedt, is er een die zij niet in hun onderneming kunnen steken. Dat móét anders.” De minister noemt een versimpeling van de verplichting om jaarlijks de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van werknemers bij te houden (de WPM).

De kosten voor ondernemers om te voldoen aan regels zijn in de afgelopen jaren met € 731 miljoen gestegen, aldus Karremans. “Ook staan we niet langer in de top 5 van meest concurrerende landen ter wereld, maar zijn we gezakt van de vierde naar de tiende plaats. Met de nieuwe aanpak van regeldruk gaan we het ondernemingsklimaat in Nederland structureel te verbeteren.”

Regeldrukkosten 20% verlagen

De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn het aanpakken van 500 regels door ze te schrappen of de regeldruk ervan te verminderen. “Met als doel uiteindelijk 20% regeldrukkostenvermindering voor eind 2026.” Voorbeelden van regels die worden aangepakt, zijn de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regels over re-integratie van zieke werknemers, de uitvragen door het CBS en de bijschrijfplicht in de horeca.

Er komt ook een taskforce regeldrukvermindering met ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers. Die gaat op zoek naar oplossingen voor bestaande regeldrukproblemen. “Denk hierbij aan het slim gebruik van data, afspraken met sectoren, uitzonderingen voor het mkb, het principe high trust, high penalty. Ook zal de taskforce bezien hoe de zorgen achter regels op een andere manier opgelost kunnen worden.” Met een hackathon zal binnenkort ook worden gewerkt aan oplossingen om regeldruk te verminderen.

Verder wil Karremans “af van de reflex dat elk probleem een nieuwe regel nodig heeft”. “We moeten veel meer toe naar een aanpak die uitgaat van vertrouwen in ondernemers, maar tegelijkertijd harder optreedt als dat vertrouwen wordt misbruikt.”

Advies gevraagd

Het kabinet wil ook op andere manieren het investeringsklimaat en toekomstig verdienvermogen van Nederland versterken. Aan voormalig ASML-topman Peter Wennink is gevraagd een onafhankelijk advies op te stellen voor het einde van het jaar. “Daarbij zal hij de belangrijkste aanbevelingen uit het Europese Draghi-rapport over de toekomst van het Europese concurrentievermogen vertalen naar de Nederlandse context.”