Personeel AFAS krijgt ‘ontwikkeldag’ betaald

AFAS wil medewerkers stimuleren om extra aandacht te besteden aan zichzelf, mantelzorg, kinderen, vrijwilligerswerk en anderen die het nodig hebben. Daarvoor roept het softwarebedrijf op de vrijdagen een ‘ontwikkeldag’ in het leven. “Tijd is voor iedereen een schaars goed. We lijken in een ratrace te zitten en komen niet altijd toe aan waar het echt om gaat in het leven. Door introductie van deze dag is daar meer tijd voor”, vertelt CEO Bas van der Veldt van AFAS.

Klanten worden niet vergeten

AFAS wil dat de vierdaagse werkweek niet alleen voor medewerkers positief uitpakt maar ook voor klanten: “Om een nog betere service te kunnen geven, zal AFAS nog meer aandacht op innovatie en efficiëntie leggen dan ze momenteel al doet. Zo heeft ze haar supportafdeling al een aantal jaren proactief ingericht: medewerkers volgen het gebruik van de software door klanten, zien problemen aankomen, en helpen klanten vroegtijdig om incidenten te voorkomen. Op vrijdag is er altijd een serviceteam bereikbaar.”

De invoering van de vierdaagse werkweek leidt niet tot inleveren op arbeidsvoorwaarden zoals salaris, 13e maand, pensioen en vakantiegeld. De werktijden blijven acht uur per dag en voor medewerkers die al vier dagen werken is er compensatie. Het softwarebedrijf werft geen extra mensen na het invoeren van de vierdaagse werkweek.

Productiviteit neemt toe

In de afgelopen 25 jaar is de productiviteit van de medewerkers van AFAS met 650% gestegen. Van der Veldt ziet invoering van de vierdaagse werkweek als een geweldige innovatiekans en denkt dat het bedrijf er juist nóg productiever van wordt. Van der Veldt: “Het is een enorme stap, waar we ongelofelijk naar uitkijken. We hebben de afgelopen tijd gezien dat er al heel veel kan. Van de inzet van slimme automatisering, AI en andere tools, tot gezamenlijk implementeren, en online sollicitatiegesprekken voeren. En we hebben er veel vertrouwen in dat er meer creativiteit dan ooit gaat ontstaan.”

Volgens van der Veldt is AFAS het eerste grote bedrijf in Nederland dat op deze manier in Nederland de vierdaagse werkweek invoert, en hij realiseert zich dat dit lang niet voor elke onderneming haalbaar is. Hij hoopt dat dit het een begin is van een beweging. De invoering komt volgens hem de balans tussen werk en privé ten goede.