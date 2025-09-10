De Wet Wagevoe: efficiëntere aanpak van aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhoudersconflicten zijn geen uitzondering binnen het Nederlandse ondernemingsrecht. Ondanks zorgvuldig geformuleerde bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten, kunnen onderlinge verhoudingen onder druk komen te staan. De afwikkeling van dergelijke conflicten was tot op heden omslachtig, traag en fragmentarisch.

Met de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijs en geschillenregeling (Wet Wagevoe) komt daar verandering in. Vanaf 1 januari 2025 is het juridische instrumentarium voor geschillen tussen aandeelhouders toegankelijker, doelmatiger en daadkrachtiger.

Wat verandert er met de Wet Wagevoe?

De bestaande geschillenregeling in Boek 2 BW schoot in de praktijk vaak tekort. Procedures bij de rechtbank en Ondernemingskamer liepen naast elkaar, met vertraging en kostenverhoging als gevolg. De Wagevoe introduceert een aantal ingrijpende wijzigingen die leiden tot meer snelheid, samenhang en rechtszekerheid.

1. Rechtstreekse toegang tot de Ondernemingskamer

Waar eerder een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank vereist was, kan de procedure voortaan direct worden gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Via een verzoekschrift wordt het geschil aanhangig gemaakt bij het gespecialiseerde forum voor ondernemingsrechtelijke geschillen. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk en voorkomt dubbele procesvoering.

2. Breder toetsingskader voor gedragingen

Tot nu toe werd bij uitstotingsverzoeken uitsluitend gekeken naar het handelen van een aandeelhouder in die hoedanigheid. Gedrag als bestuurder of in de privésfeer bleef buiten beschouwing. De Wagevoe breidt dit toetsingskader uit: ook gedragingen in andere rollen kunnen nu worden meegewogen, net als bij uittreding. Dit voorkomt juridische schotten en bevordert een integrale beoordeling van het conflict.

3. Certificaathouders met vergaderrechten krijgen procesbevoegdheid

Een belangrijke uitbreiding betreft de positie van certificaathouders. Zij kunnen voortaan een verzoek tot uittreding indienen, mits zij vergaderrechten hebben en de certificering met medewerking van de vennootschap heeft plaatsgevonden. Voor de uitstotingsregeling blijft deze mogelijkheid voorbehouden aan aandeelhouders.

4. Combinatie van vorderingen in één procedure

De Wagevoe maakt het mogelijk om samenhangende vorderingen, zoals uitstoting, uittreding en schadevergoeding, te combineren in één verzoekschriftprocedure. Dit versterkt de regie op het proces, voorkomt versnippering en verlaagt de proceskosten. Efficiëntie en effectiviteit staan hierbij centraal.

Strategische impact voor ondernemers

Voor ondernemers betekent de Wagevoe een aanzienlijke versterking van de juridische mogelijkheden bij aandeelhoudersgeschillen. De procedure wordt korter, de reikwijdte ruimer en de effectiviteit groter. Dat maakt het eenvoudiger om conflicten vroegtijdig te adresseren, zonder vast te lopen in procedurele complexiteit. Belangen van de vennootschap en continuïteit van de onderneming blijven daarmee beter beschermd.

Tijd voor actie

Conflicten tussen aandeelhouders zijn ingrijpend. Ze raken niet alleen de betrokkenen, maar ook het functioneren van de onderneming als geheel. Heldere afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst blijven cruciaal. Maar waar geschillen toch ontstaan, biedt de Wagevoe een krachtiger route naar een oplossing.

mr. S.I.J. (Sirin) van Rossum is advocaat bij Blue Legal en is gespecialiseerd in M&A, ondernemingsrecht en contracten.