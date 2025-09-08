Fiscaal kiezen (13): D66

D66 propageert in zijn verkiezingsprogramma vooral eenvoud op fiscaal gebied. De BOR zit in de gevarenzone bij de partij, die fiscale voordelen met name richting groen ondernemen wil schuiven.

De manier waarop belastingen zijn georganiseerd, is nodeloos moeilijk en inefficiënt, vindt D66. “Dit leidt tot onrechtvaardige uitkomsten. Mensen die recht hebben op ondersteuning, durven dat nu te vaak niet eens aan te vragen, uit angst voor de ingewikkelde procedures waar ze in terechtkomen.” Ook is de balans tussen belasting op werk en belasting op vermogen scheef. “Vermogen wordt te veel beloond, terwijl juist werken meer zou moeten lonen.”

Dat wil de partij allereerst bereiken door het tarief in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting te verlagen en het minimumloon te verhogen. Bovendien krijgen mensen die minstens vier dagen per week werken een belastingkorting, goed voor een nettobelastingvoordeel van minimaal € 600 per jaar. “We verkleinen de fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers, en behandelen verschillende vormen van arbeid gelijker.”

In de portemonnee van huishoudens moet aan het eind van de maand ook wat meer overblijven door een verlaging van de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit.

Vermogen

Aan de ontvangstenkant sleutelt D66 aan de erf- en schenkbelasting. De vrijstelling gaat omhoog, maar het tarief wordt onafhankelijk van de relatie tot de overledene. In box 3 gaan grotere vermogens meer belasting betalen – op basis van werkelijk rendement – en voor miljonairs komt er een extra belasting.

D66 wil ook het mes zetten in de belastingvoordelen voor pensioenopbouw van topinkomens.

Btw

D66 heeft enkele btw-verlagingen in petto. Zo blijft het btw-tarief op cultuur, boeken en sport wat de partij betreft ook in 2026 9%. Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren wil D66 de btw verlagen voor de bouw van sociale huur en middenhuur. Anderszijds gaat het verlaagde btw-tarief op sierteeltproducten in de prullenbak. Duurzaam eten moet fiscaal worden gestimuleerd, maar of dat met een btw-maatregel gepaard gaat, laat de partij in het midden.

Mobiliteit

Op mobiliteitsgebied haalt de partij het rekeningrijden weer uit de kast als alternatief voor de motorrijtuigenbelasting. Ook staan er nieuwe belastingvoordelen voor elektrisch rijden op de planning. D66 gaat voor vlieglustigen ook een vliegbelasting invoeren met verschillende tarieven. Belastingkortingen in lucht- en scheepvaart en industrie worden afgebouwd.

Wonen

De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en het eigenwoningforfait voor de duurste huizen wordt aangescherpt. Maar: “We ontzien mensen die net een hypotheek hebben afgesloten.” Dat gebeurt door voor de helft van de resterende looptijd de aftrek nog wel toe te staan. De opbrengsten gaan volledig naar een lagere inkomstenbelasting voor iedereen.

De sociaal-liberalen willen ook een crisismaatregel invoeren waarbij iedereen één kamer mag verhuren zonder gevolgen voor belasting, uitkering of hypotheek.

Eenvoud

Vereenvoudiging staat hoog op de agenda bij D66. Er moet een brede inventarisatie komen van regels die oplossingen in de weg staan. “Onder leiding van een doorbraakminister met heldere doelstellingen wordt in strak tempo gewerkt aan vereenvoudiging. Hierbij doorbreken we ook de status quo van de manier waarop de noodzakelijke discussies hierover gevoerd worden.” Er komt een speciale jaarlijkse ‘vereenvoudigingsdag’, waarop de regering voorstellen voor het vereenvoudigen van (fiscale en sociale zekerheids)regels naar de Kamer stuurt. Aanvragen van subsidies en vergunningen moet eenvoudiger worden. Ingewikkelde toeslagenregelingen worden vervangen door een basisbedrag dat voor iedereen geldt.

Bij eenvoud hoort ook vertrouwen: bij regelingen en subsidies hoeft minder bewijsmateriaal te worden aangeleverd en er wordt minder gecontroleerd. Wel zet D66 daar hogere boetes bij opzettelijke fraude voor in de plaats.

Ondernemen

Op ondernemersgebied mikt de partij op het afschaffen van diverse belastingvoordelen. Fiscale regelingen die hun doel niet bereiken, worden kritisch bekeken, te beginnen met de landbouwvrijstelling en de bedrijfsopvolgingsregeling: die worden aangepast of afgeschaft. “De BOR wordt versoberd en de doorschuifregeling afgeschaft, net als de landbouwvrijstelling.” D66 scherpt ook de verliesverrekening en de beperking van de aftrek van rente op schulden van een onderneming in de vennootschapsbelasting aan.

Er komen “significante fiscale voordelen” voor innovatie en duurzaam ondernemen met een verruiming van de innovatiebox, de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt ook verhoogd. “Ook trekken we geld uit voor een nieuwe regeling die innovatie en duurzame investeringen stimuleert.” Fiscale vrijstellingen voor kolen of diesel verdwijnen.

D66 wil een Europese vennootschapsbelasting met een Europese ondergrens, zodat multinationals worden ontmoedigd om het continent rond te vluchten om belasting te ontlopen. De partij wil ook een EU-brede suikertaks en een belasting op grote financiële transacties.

De ETK-regeling (Extraterritoriale Kostenregeling) wordt versoberd door het aantal vrijgestelde kostenposten te verminderen.

Overig: blauwe envelop voor de koning

Om collectieve opwekking van elektriciteit te stimuleren, wordt deelname via energiecoöperaties fiscaal aantrekkelijk gemaakt, stelt D66 voor. Er komen ook belastingvoordelen voor grondeigenaren om natuurgebieden te behouden en te versterken.

Elke belastingbetaler krijgt van D66 een ‘democratisch donatietegoed’ om een politieke partij naar keuze te steunen. En tot die groep gaat als het aan de democraten ligt ook koning Willem-Alexander behoren: hij zal jaarlijks een blauwe envelop in de bus krijgen. Zijn beloning wordt in lijn gebracht met de WNT-norm voor topinkomens.

