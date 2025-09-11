Van beperking naar kracht: slechthorende Remco Veldhuis goed in accountancy

Detacheringsbureau Ctalents plaatst mensen met een visuele of auditieve beperking bij werkgevers. Eén van hen was Remco Veldhuis. Dankzij de connecties en ervaring van Ctalents bij de start van zijn loopbaan maakt de slechthorende Apeldoorner carrière in de accountancy. Ctalents wil nu ook mensen met autisme aan een baan helpen.

Sinds 2013 detacheert Ctalents professionals die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Een aantal van hen werkt in de accountancy, onder wie Remco Veldhuis (36). Hij is slechthorend, een gevolg van een hersenvliesontsteking toen hij een baby was. Tijdens zijn studie merkte hij dat het voor hem lastiger was om een stageplek te vinden. “Meerdere malen kreeg ik te horen dat de stageplek geen mogelijkheid zag mij te begeleiden”, vertelt Remco. “Dat vond ik vreemd, omdat ik niet veel méér begeleiding nodig had dan elke andere (startende) stagiair.” Wat hij vooral miste was het open gesprek over zijn vermeende beperking.

Op gesprek

Bij een sollicitatie waren er honderd kandidaten voor twintig plekken. Veldhuis behoorde tot de twintig gelukkigen maar moest als enige even langs de partners om ze ervan te overtuigen dat zijn gehoorbeperking geen probleem zou zijn. “Aanvankelijk bleef de reden dat ze mij apart hadden uitgenodigd een beetje vaag. Maar toen ik ze op de man af vroeg of het met mijn slechthorendheid te maken had, gaven ze dat toe. Enerzijds was dat confronterend, anderzijds was het prettig dat ze er open over waren en hun twijfels durfden te uiten. In het gesprek kon ik die twijfels goed wegnemen.”

Openheid

Openheid is erg belangrijk, is de ervaring van Veldhuis. Omdat zijn gehoorapparaat goed zichtbaar is, valt het hem niet zwaar zelf over zijn slechthorendheid te beginnen. Hij merkt dat andere mensen vaak terughoudender zijn, er niet over durven te beginnen en daardoor veel invullen als ze zijn gehoorapparaat zien zitten. “Het heet een beperking, maar dat is het voor mij niet. Ik beschouw het liever als een uitdaging die uitnodigt om in oplossingen te denken. Ik leg anderen graag uit hoe ik daarmee om ga. In contact met klanten en collega’s moet ik soms iemand even iets laten herhalen. Of ik vraag of mensen aan mijn rechterkant willen staan. Aan die kant hoor ik een stuk beter. Mijn ervaring is dat veel collega’s en klantcontacten daar goed rekening mee houden. In mijn werk heb ik nauwelijks last van mijn slechthorendheid.”

Voordeel van twijfel

Na jaren met veel plezier bij een Big4-kantoor te hebben gewerkt, maakte Veldhuis de overstap naar een kleiner accountantskantoor. “Ik dacht dat ik studie en werk bij een MKB-kantoor makkelijk zou kunnen combineren,” zegt hij lachend, “maar dat bleek een misrekening.” Inmiddels is de post-master accountancy afgerond. Met meerdere werkgevers in de sector op zijn CV heeft Veldhuis nog een belangrijke tip voor werkgevers: “Geef starters met een beperking het voordeel van de twijfel. Ga met ze in gesprek of spreek je twijfels uit. Meestal hebben ze in het dagelijks leven al een oplossing gevonden voor iets wat de werkgever mogelijk als probleem ziet.”

Autisme

Dat is ook de ervaring van Sandra Ballij. Met Ctalents begeleidt zeniet alleenkandidaten maar ook werkgevers: van intake en werkplekaanpassing tot coaching op de werkvloer. Het resultaat: 90% van de geplaatste kandidaten is na een jaar nog steeds succesvol aan het werk. Om die reden heeft haar bureau zijn werkterrein onlangs verbreed. Ctalents bemiddelt nu ook mensen met autisme. “Tijdens de pilot meldden zich maar liefst 650 hoogopgeleide jongeren met autisme, met diploma’s in o.a. sterrenkunde, informatica en AI,” vertelt Sandra. “Ik wist dat we in een behoefte voorzagen, maar dat de vraag van mensen met autisme zo groot was, wist ik niet.”

Over hoofd gezien

De cijfers zijn duidelijk: volgens AutismeDigitaal heeft maar liefst 65% van de mensen met autisme geen regulier betaalde baan, terwijl velen wel willen én kunnen werken. Ballij: “We spreken mensen die al jaren solliciteren, zonder enig resultaat. Niet omdat ze niet geschikt zijn, maar omdat het systeem ze over het hoofd ziet. Terwijl er in hun hoofd juist zoveel waardevols zit. Dat talent verdient een kans.”

Ook in finance

De aanmeldingen voor de pilot laten een opvallend patroon zien. “We zien relatief veel kandidaten met een achtergrond in IT of data-analyse,” aldus Ballij. “Maar tijdens sollicitatiegesprekken lukt het vaak nog niet goed om hun talent te herkennen. En dat is zonde, want juist deze mensen kunnen zoveel waarde toevoegen. Tegelijkertijd zijn er ook aanmeldingen uit heel andere vakgebieden – van HR tot Finance – dus de diversiteit aan talent is groot.”

Nauwgezet

Ballij denkt dat mensen met autisme juist in de accountancy goed op hun plek kunnen zijn. “Ze zijn vaak nauwgezet en hebben veel oog voor detail, belangrijke waardes in de accountancy. Ze kunnen hele waardevolle medewerkers zijn, alleen hebben ze soms wat meer maatwerk nodig. Werkgevers zouden flexibeler moeten zijn. Is het echt nodig dat iemand van 9 tot 5 op kantoor is? Is het echt zo’n probleem dat iemand een borrel liever aan zich voorbij laat gaan? Ga met elkaar in gesprek. Vaak ligt de oplossing binnen handbereik!”