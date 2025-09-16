IFS Finance in handen van private equity, overnamegolf voorzien in administratiekantoren

Administratiekantoor IFS Finance heeft een meerderheidsbelang verkocht aan een private-equitypartij. Volgens kenners staan we aan de vooravond van een overnamegolf onder administratie- en boekhoudkantoren.

IFS Finance uit Almere is opgericht in 2006 en is inmiddels gegroeid tot 250 klanten. IFS Finance telt 18 werknemers en een verwachte omzet van zo’n € 2 miljoen. De klantenkring bestaat voornamelijk uit bedrijven en instellingen met vijf tot vijftig mensen in dienst. “Het succes is gebouwd op een combinatie van persoonlijke service, brede expertise en een team dat echt begrijpt waar ondernemers mee worstelen”, aldus het kantoor zelf. Nu gaat IFS in zee met investeerder Your Admin Partner. “De samenwerking vormt het startpunt van een buy & build-strategie waarmee beide partijen de samenvoeging van administratiekantoren in Nederland willen versnellen.”

Naast administratiediensten verzorgt IFS ook fiscaal advies, jaarrekeningen en strategische begeleiding. Het management, bestaande uit Cynthia van Arkel en Jacco Huisman, blijft samen met oprichter Mart Meijer aan boord van de organisatie.

Zelfde uitdagingen

De groeiplannen worden gefinancierd door Your Admin Partner, ondersteund door ING Bank als financieringspartner. “Deze kapitaalinjectie opent deuren voor strategische overnames en verdere professionalisering van werkprocessen.” Klanten kunnen onder meer rekenen op meer expertise, snellere service, betere dienstverlening op complexere vraagstukken.

Your Admin Partner is dit jaar opgericht en investeert specifiek in administratie- en boekhoudkantoren. Oprichters zijn Arjen Kostelijk en Mark Pel, voorheen werkzaam bij consultancybedrijven. Pel ziet duidelijke overeenkomsten met accountantskantoren, laat hij aan het FD weten: “Een stapje omlaag zijn de uitdagingen hetzelfde. Ook administratiekantoren kampen met opvolgingsproblematiek, directeur-grootaandeelhouders die op termijn met pensioen zullen gaan, schaarste aan personeel, investeringen in IT en kunstmatige intelligentie (AI) die voor de deur staan, een gebrek aan schaalgrootte.”

Niet de eerste

Om verder te groeien, willen Pel en Kostelijk met diverse financieringsrondes geld gaan binnenhalen voor overnames. En Your Admin Partner is niet de enige. Eerder investeerde CNBB al in franchiseformule Oamkb. Na de splitsing van de organisatie is CNBB dit jaar met een deel van de kantoren verdergegaan. Verder is marktleider Banvo al drie jaar sterk aan het groeien met een financiering van ETL Global. Banvo is overigens veruit de grootste in de markt, met een omzet van meer dan € 32 miljoen (2023). De nummer 2 Kees de Boekhouder is een heel stuk kleiner.

Het FD verwijst naar adviseur BHB Dullemond, die in een rapport gewag maakt van een toenemend aantal transacties in de markt. Kostelijk verwacht dat ook De Jong en Laan, met PE-aandeelhouder Waterland, zich gaat richten op het overnemen van grotere administratiekantoren. Hij heeft samen met Pel in totaal dertig kantoren benaderd voordat de deal met IFS werd gesloten. “Maar ik denk dat één op de vijf interesse had om met ons in zee te gaan.” Er zou al gesproken worden met andere overnamekandidaten.

Bron: IFS Finance/FD