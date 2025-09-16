De mensen achter de loonstrook: in gesprek met Desirée van den Bos

In Nmbrs’blog-serie De mensen achter de loonstrook vertellen salarisprofessionals wat hen drijft, enthousiast maakt en wat ze meemaken in hun werk. Want vergis je niet: achter de getallen op jouw loonstrookje schuilt een heel verhaal.

Meer dan cijfers: de menselijke kant van salarisadministratie

Zelfstandig salarisprofessional Desirée van den Bos (46) aan het woord:

“Het mooie aan dit vak is: je moet elke maand presteren, leveren. Daar houd ik van, zo heb ik ontdekt. Ik ben in het vak gerold. Ik werkte op de financiële administratie bij een bedrijf dat de salarisadministratie had uitbesteed. Dat ging nooit vlekkeloos, elke loonrun waren er fouten die ik moest herstellen. Ik bedacht me: als ik die fouten telkens opspoor, kan ik ze waarschijnlijk ook voorkomen. Laat mij het maar eens doen.”



Zingeving

Een paar jaar later maakt Desirée de definitieve overstap naar de salarisadministratie. Als zzp’er opererend onder de naam Adense wordt ze nu voor interimklussen gevraagd en doet ze de salarisadministratie voor haar eigen klanten.



“Een belangrijke reden om voor dit vak te kiezen, is de zingeving die ik voel. Met hun salaris voorzien mensen in hun levensonderhoud, misschien ook wel in dat van hun kinderen. Het is zó belangrijk dat ze het juiste salaris op tijd ontvangen! En toch hoor je veel om je heen dat het weleens mis gaat. Ik voel diep van binnen dat ik het goed wil regelen voor mensen. Dat drijft me. Het geeft me – nog steeds – veel voldoening als iedereen zijn geld heeft ontvangen.”



Mensenwerk

“Wat mensen op hun loonstrook zien, is het eindresultaat. De weg daarnaartoe is onzichtbaar, maar bestaat wel. Er gaan allerlei afwegingen en beslissingen aan vooraf. Er zit wet- en regelgeving achter, professionals zoals ik die hun kennis daarover bijhouden en werkgevers adviseren, software die automatisch taken uitvoert, enzovoorts.”



“De meeste mensen realiseren zich dat niet. Ik trouwens ook niet, voordat ik dit werk deed. Wat buitenstaanders ook over het hoofd zien: met dit werk heb je impact op mensen. Wat wij doen gaat over ziekte, ouderschapsverlof, vakantie… Je raakt het leven van degene die de salarisstrook ontvangt. Hoewel het niet gebruikelijk is, sta ik soms ook direct in contact met hen. Dan hebben ze een vraag over hun salaris (een premie die eerder niet op de loonstrook stond, of een variatie in loonbelasting), waarop hun werkgever het antwoord niet weet. Dan vragen ze mij om de medewerker te helpen, dat vind ik leuk.”

Je zit niet alleen maar achter je computer cijfers in te voeren – je bent van waarde voor mensen

Werk of vak

Het werk past Desirée goed, zegt ze. “Ik voel me prettig bij een zekere mate van onbuigzaamheid, bij vastomlijnde systemen. Dat een 4 altijd een 4 is en nooit een 3. Dat er wetten en regels gelden die voor weinig interpretatie vatbaar zijn. Of ik het er nu mee eens ben of niet, ze moeten gewoon gevolgd worden. Dan zit je goed in de salarisadministratie.”



Althans, in de basis. Want als salarisprofessional denk je ook mee met de opdrachtgever, adviseer je, zo legt Desirée uit. Dat deel is minder rechtlijnig, hier ben je echt je vak aan het uitoefenen in plaats van dat je eenvoudigweg werk uitvoert. Goede salarisprofessionals denken verder en vooruit. Als een medewerker met onbetaald verlof wil, kan je dat gewoon regelen in de administratie. Maar ik zie het als mijn taak om mijn opdrachtgever ook te informeren over wat dat doet met pensioenafdrachten, opbouw van vakantiegeld en uitkeringen als diegene na het verlof ziek zou worden.”



“De salariswereld is altijd in beweging. Cao’s veranderen, wetten en regels veranderen; het is aan salarisprofessionals om hun kennis op peil te houden, zodat ze proactief opdrachtgevers kunnen voorbereiden op wat komen gaat, welke gevolgen iets heeft en hoe en wat ze aan hun medewerkers moeten communiceren.”

De moderne payroll professional

Daar beweegt het werk volgens Desirée steeds meer naartoe: meer vooruitdenken en adviseren, niet alleen maar gegevens invoeren en controleren. En salarisadministrateurs worden steeds vaker betrokken bij HR. Logisch, vindt Desirée, want personeels- en salariszaken zijn nu eenmaal met elkaar verbonden.



Dat betekent wel dat de moderne payroll professional het drukker heeft. “Maar door te automatiseren, win je weer tijd! Daar ga ik verder in dan veel van mijn vakgenoten: alles wat te automatiseren valt, heb ik geautomatiseerd. Al moest ik daar wel een drempel voor over, want ik houd normaal gesproken graag zelf de controle. Door ervaring weet ik nu hoe goed je op automatisering kan vertrouwen. En hoeveel je eraan hebt: de foutgevoeligheid gaat omlaag en je wint er veel tijd mee. In die gewonnen tijd kan ik echt van meerwaarde zijn voor mijn opdrachtgevers en voor hun medewerkers.”

Probeer het eens

Er is een tekort aan salarisprofessionals, weet Desirée. “Waarom weet ik niet. Misschien omdat er geen vervolgonderwijs is dat zich volledig op dit vak richt. Dan zien jongeren het ook niet als een optie. Zonde, want ik kan het werk echt aanraden! Het is niet zo saai als mensen misschien denken dat het is. Je zit niet alleen maar achter je computer cijfers in te voeren. Je denkt mee met ondernemers en met hun medewerkers, je bent van waarde voor hen. In mijn ervaring biedt dit werk een prettige mix van simpele en rustige dagen en dagen waarop het werk je voor allemaal uitdagingen stelt. Ik ga meestal met een blij, voldaan gevoel naar huis.”



“Als je vermoedt dat dit werk wat voor jou is, zou ik zeggen: probeer het gewoon eens! Veel werkgevers bieden interne opleidingen aan die je kan volgen. Of loop een dagje mee met een salarisprofessional, en zie wat het werk behelst, ook op dagen dat er geen loonrun aankomt. Veel salarisprofessionals houden echt van hun vak en zullen je verwelkomen voor zo’n snuffelstage. Ik ben daar een van!”

“Vergeet niet hoe belangrijk dit werk is. Bedenk je maar hoe fijn je het zelf vindt dat je je salaris (hopelijk) altijd tijdig en correct ontvangt.”

Desiree van den Bos, Adense

