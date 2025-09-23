Oordeelonthouding bij cijfers van noodlijdend MisterGreen

Leasemaatschappij MisterGreen, die zich exclusief richt op Tesla’s, verkeert in flinke financiële problemen. Dat blijkt uit de onlangs gedeponeerde jaarrekening 2023. Stichting Audit Only kan bovendien geen oordeel bij de cijfers geven.

Afboeking en marktproblemen

De financiële problemen van MisterGreen komen niet onverwachts. Uit de jaarrekening blijkt dat het bedrijf in 2023 een afboeking van € 41,3 miljoen moest doorvoeren op zijn wagenpark van circa 4.500 Tesla’s. De oorzaak is een forse daling van de inruilwaarden van gebruikte Tesla’s. Daarnaast kampt de gehele markt voor elektrische leaseauto’s in Nederland met tegenwind, zoals de invoering van wegenbelasting en het wegvallen van subsidies.

De problemen zijn dusdanig groot dat MisterGreen eind vorig jaar is gestopt met rentebetalingen aan obligatiehouders, die via DuurzaamInvesteren.nl ruim € 20 miljoen in het bedrijf hebben gestoken. Eerder dit jaar bleek al dat het bedrijf noodgedwongen tientallen Tesla’s per week veilde.

In een recente mail aan obligatiehouders die in handen is van BNR meldt MisterGreen dat het in exclusieve gesprekken is met twee partijen over een mogelijke transactie. Het bedrijf verwacht in oktober meer duidelijkheid te kunnen geven.

Accountantsverklaring

Controlerend accountant Mark van Giessen AA van Stichting Audit Only, verleent een verklaring van geen oordeel bij de jaarrekening over 2023, blijkt uit het gedeponeerde stuk. In zijn verklaring schrijft de accountant (vrij vertaald uit het Engels):

‘Wij waren niet in staat voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen om het vermogen van de onderneming om haar continuïteit te handhaven te beoordelen voor een periode van ten minste twaalf maanden na de datum van dit controleverslag. Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de toelichting op de jaarrekening, waarin wordt aangegeven dat de onderneming afhankelijk is van het herstel van de wanbetalingssituatie en de onderhandelingen over een duurzame, langlopende verlenging van de financieringsovereenkomst. Deze omstandigheden duiden op het bestaan van een materiële onzekerheid die aanzienlijke twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van de onderneming om als going concern voort te blijven bestaan. De beoordeling van de continuïteit is fundamenteel voor de waardering van de activa en passiva en voor de inrichting van de jaarrekening als geheel. Dienovereenkomstig konden wij niet vaststellen of enige aanpassingen met betrekking tot deze kwestie noodzakelijk hadden kunnen zijn.’