Extendum opnieuw failliet, curator ziet interesse voor doorstart

Extendum is afgelopen dinsdag failliet verklaard door de Rechtbank Midden-Nederland. Dat gebeurde op eigen aanvraag van het kennis- en adviescentrum voor mkb-accountantskantoren uit Eemnes, meldt de curator. Extendum ging enkele jaren geleden ook al eens failliet, en mikt op een doorstart.

Het servicebureau startte in 1996 en ondersteunt accountantskantoren in het hele land met vaktechniek, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsbeheersing, waarneming en opleidingen. In 2016 volgde een faillissement voor het destijds in Amersfoort en Drachten gevestigde Extendum. De jaren daaraan voorafgaand bleken er flinke schulden te zijn ontstaan. Al snel volgde een doorstart.

Nieuw faillissement

Negen jaar later blijkt het opnieuw mis te zijn gegaan bij het kantoor met ongeveer 30 medewerkers. Mr Ragnild Meulenberg is door de rechtbank aangesteld als curator in het faillissement. Het is wat haar betreft nog te vroeg om in te gaan op de oorzaak van het faillissement, laat ze aan Accountancy Vanmorgen weten. Meulenberg zal daar de komende tijd onderzoek naar doen. “Dat is onderdeel van elk faillissement, net als het bekijken van de mogelijkheden op een doorstart.”

Doorstart

Tegenover accountant.nl heeft Extendum-adviseur Ralph Vaessen al laten weten dat alle activiteiten van Extendum, zoals cursussen en trainingen, vooralsnog door zullen gaan. Ondertussen worden de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Een aantal medewerkers werkt volgens Vaessen met behulp van een investeerder aan een doorstart.

Curator Meulenberg bevestigt desgevraagd dat er interesse is in een doorstart, maar gaat nog niet in op de vraag welke partijen belangstelling hebben.