Accountancy in transitie: jouw handleiding om relevant te blijven

De accountancysector verandert razendsnel. Digitalisering, automatisering en de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) nemen een groot deel van het repetitieve werk uit handen. Wat jarenlang de basis van de sector vormde, namelijk compliance en het correct verwerken van cijfers, dreigt in hoog tempo een commodity te worden. Voor veel kantoren is dit een wake-upcall: wie vasthoudt aan enkel de traditionele taken, loopt het risico aan betekenis te verliezen.

Maar waar bedreiging op de loer ligt, schuilt ook enorme kans. In zijn whitepaper deelt Nicholas De Nil, CEO van Bizzcontrol, een duidelijke en persoonlijke visie: accountancy heeft meer groeipotentieel dan ooit. Juist omdat accountants toegang hebben tot cruciale bedrijfsdata en beschikken over een diepgewortelde vertrouwensrelatie met hun klanten, kunnen zij een rol opnemen die verder gaat dan cijfers alleen.

De sleutel ligt in de verschuiving van compliance naar adviesverlening. Technologie kan regels toepassen en cijfers analyseren, maar er is iets wat geen enkele machine kan evenaren: menselijke duiding. Ondernemers hebben niet alleen rapporten nodig, maar vooral iemand die de cijfers begrijpelijk maakt, verbanden legt, context toevoegt en vertaalt naar heldere beslissingen. Het échte verschil maak je door kansen te signaleren, risico’s bespreekbaar te maken en ondernemers te helpen hun ambities waar te maken.

Om dat concreet te maken, wordt in de whitepaper het model “De Adviesbrug” van Jeroen Meens als kapstok gebruikt. Dit model laat zien hoe kantoren stap voor stap de overstap kunnen maken. Niet door in één keer het roer om te gooien, maar door bruggen te bouwen die de sprong kleiner en behapbaar maken. Denk aan structurele contactmomenten, voorspellende inzichten en proactieve signalen die het gesprek vanzelf naar advies verschuiven.

Wat dat oplevert?

Regelmatige gesprekken met klanten waarin niet alleen achteruit-, maar ook vooruitgekeken wordt

Tussentijdse rapportages die ondernemers een helder beeld geven van hun actuele situatie

Jaarprognoses waarmee klanten tijdig kunnen anticiperen op cashflow en fiscale verplichtingen

Proactieve triggers die adviesgesprekken vanzelf op gang brengen, bijvoorbeeld wanneer er wel winst wordt geboekt maar er geen cash vrijkomt

Een abonnementsmodel dat voorspelbaarheid creëert in prijs én ruimte maakt om adviesverlening rendabel te organiseren

Veel kantoren vragen zich af hoe ze deze transitie praktisch aanpakken. De oplossing zit in kleine stappen: begin met het delen van eenvoudige prognoses of een helder tussentijds overzicht. Dat vraagt nauwelijks extra tijd, maar vergroot de zichtbare waarde voor de klant aanzienlijk. Vanuit die basis ontstaat vanzelf ruimte voor diepere adviesgesprekken.

Een bijkomende uitdaging is het meekrijgen van medewerkers. Niet iedereen voelt zich meteen comfortabel in de rol van adviseur. Daarom is het belangrijk om het proces eenvoudig en herhaalbaar te maken, zodat ook collega’s die gewend zijn aan compliance stap voor stap kunnen groeien naar meer klantgericht werk. Zo wordt adviesverlening niet de verantwoordelijkheid van één partner, maar een gedragen onderdeel van het hele team.

Voor ondernemers is dit minstens zo waardevol. Zij hebben niet genoeg aan correcte cijfers alleen, maar zoeken een gids die meedenkt, meewerkt en vooruitblikt. De accountant die zich ontwikkelt tot gesprekspartner en adviseur, positioneert zich als een onmisbare vertrouwenspersoon. Niet alleen voor de jaarrekening, maar voor het realiseren van hun grotere doelen.

De essentie van de whitepaper? Accountants die de stap naar advies zetten, worden de dromenwaarmakers van ondernemers. Ze helpen hun klanten niet alleen met fiscale optimalisatie, maar vooral met het bouwen van een financieel gezonde onderneming en het realiseren van hun ambities.

Deze publicatie is géén commerciële pitch, maar een persoonlijke en eerlijke gids die accountants wil inspireren en prikkelen. Het doel is niet om absolute waarheden te verkondigen, maar om ideeën los te maken. Om na te denken over de vraag: hoe blijft jouw kantoor relevant in een snel veranderende wereld?

Download nu de whitepaper en ontdek hoe jij de stap kan zetten naar adviesverlening, en zo de toekomst van jouw kantoor veiligstelt.