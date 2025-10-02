Home » Nieuw bureau richt zich op duurzaamheidsassurance

Nieuw bureau richt zich op duurzaamheidsassurance

Drie ervaren auditors hebben een nieuw bureau opgericht dat zich richt op assurance van duurzaamheidsinformatie. Verda Assurance combineert expertise in financiële audits met kennis van ESG-rapportage. Het bureau biedt zowel onafhankelijke assurance als advies aan organisaties die hun duurzaamheidsinformatie willen verbeteren.

2 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

De oprichters Jessica Boekhoudt, Stephan Mourits en Wim Nienhuis wijzen op de groeiende vraag naar betrouwbare en transparante duurzaamheidsrapportage. Internationale standaarden, zoals de IFRS Sustainability Disclosure Standards, versterken de noodzaak voor organisaties om hun processen zo in te richten dat rapportages niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook geloofwaardig zijn voor stakeholders.

Vertrouwen als basis

“Transparante en betrouwbare duurzaamheidsinformatie is cruciaal voor het vertrouwen van stakeholders én voor het realiseren van echte verandering,” zegt medeoprichter Jessica Boekhoudt. Het bureau verwijst daarbij naar het principe dat assurance zijn bestaansrecht ontleent aan het vertrouwen dat de samenleving erin stelt.

Komen van Big4

De oprichters hebben uitgebreide ervaring bij de Big Four en organisaties begeleid bij het opzetten van ESG-data, auditvoorbereiding en interne beheersing rondom duurzaamheid. Het bureau biedt diensten zoals assurance op CSRD- en VSME-rapportages, KPI-validatie, CO₂-rapportages en supply chain data. Ook ondersteunt Verda andere accountantskantoren bij hun werkzaamheden op het gebied van duurzaamheidsassurance.

