Productiviteit blijft stevig stijgen bij accountants- en administratiekantoren 

Uit de Benchmark Kantoorcijfers 2025 van Noab en Fiscount blijkt dat de accountancysector stevig doorgroeit in omzet en resultaat, terwijl het aantal medewerkers vrijwel stabiel blijft. Het gevolg: een forse sprong in productiviteit

De 439 deelnemende kantoren realiseerden in 2024 een gemiddelde omzet van € 795.200 per kantoor (+9,6%). Het gemiddelde resultaat vóór managementbeloning steeg zelfs met 10,9% naar € 287.800. De productiviteit liet een indrukwekkende stijging zien: de omzet per medewerker groeide met bijna 10% tot € 119.300 per fte.

Kleiner, sterker, toekomstgericht

Het gemiddelde kantoor telt 6,5 fte (+1,3% t.o.v. 2024), waarvan ruim 12% vacatures. Deze staan gemiddeld zes maanden open, met name voor accountants en fiscalisten. Ondanks deze krapte weten kantoren hun prestaties te verbeteren. Bijna een kwart (23%) van de kantoren verwacht de komende vijf jaar zelfs verder te groeien, terwijl 57% stabiel blijft.

Vacatures blijven uitdaging

Hoewel het aantal vacatures iets is afgenomen, blijft het vinden van met name accountancymedewerkers lastig. Voor deze functies bedraagt de looptijd gemiddeld 8 maanden. Kantoren nemen uiteenlopende maatregelen om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers: verbeteren van arbeidsvoorwaarden, verhogen van salarissen, en inzetten op employer branding en online zichtbaarheid.

Tarieven en salarissen in beweging

De gemiddelde tarieven stegen in 2025 met 4,8%. De hoogste tarieven worden gevraagd voor fiscale en adviesdiensten, de laagste voor administratieve werkzaamheden. Salarissen stegen in 2024 met 5,5% en er wordt voor 2026 opnieuw een stijging van circa 4,5% verwacht. De gemiddelde managementbeloning per kantoorhouder klom mee en kwam uit op € 170.600 (+9,6%).

ICT en innovatie

Kantoren blijven investeren in automatisering en ICT, waarbij de ICT-kosten per fte in 2024 uitkwamen op € 8.300 (+11,6%), oftewel 7% van de omzet. Standaardtools als cloudboekhouding en bankkoppelingen zijn inmiddels de norm, maar de echte innovaties – zoals data-analyse en KPI-dashboards – worden vooral door grotere kantoren opgepakt. Opvallend: de tevredenheid over ICT-leveranciers blijft achter; slechts 12,7% van de kantoren geeft hun leverancier een uitstekend oordeel.

Nieuwe verdienmodellen

Steeds meer kantoren stappen af van het klassieke uurtarief. Inmiddels werkt 44,1% met vaste abonnementen, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Toch blijft het uurtarief nog dominant binnen de branche.

Conclusie: branche in transitie

De Benchmark Kantoorcijfers 2025 laat zien dat kantoren erin slagen stijgende kosten te compenseren met hogere tarieven en efficiëntere processen. De sector staat er financieel solide voor en bewijst dat productiviteit en innovatie hand in hand kunnen gaan, ondanks blijvende uitdagingen op de arbeidsmarkt.