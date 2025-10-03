Minister zegt op de valreep forse aanpassing belastingplan toe

In de laatste vergaderweek voor het verkiezingsreces heeft de Tweede Kamer een belangrijke aanpassing aan het Belastingplan 2026 weten af te dwingen. Onder druk van GroenLinks-PvdA en NSC heeft demissionair VVD-minister van Financiën Eelco Heinen toegezegd dat er vanaf 2026 structureel €600 miljoen wordt verschoven.

Arbeidskorting

Het gaat om een lastenverlichting voor de laagstbetaalde arbeidskrachten, gefinancierd door een gelijke lastenverzwaring voor midden- en hogere inkomens. De verschuiving betreft de arbeidskorting. In de Miljoenennota had het kabinet een wijziging opgenomen die juist ongunstig uitpakt voor deeltijdwerkers en werknemers aan de onderkant van de loonschalen, soms zelfs onder minimumloonniveau.

Btw

Dat stuitte op verzet, waarop GroenLinks-PvdA en NSC hun wensen dreigden op te nemen in btw-wetgeving voor sport en cultuur, het zogenoemde “btw-wetje”. Dat is namelijk de laatste wetgeving waar de huidige Kamer nog over stemt, instemming met het Belastingplan 2026 is aan de nieuwe Kamer. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de opstelling van de partijen dwong de minister tot de inhoudelijke concessie.

Compromis

Om een meerderheid in de Kamer achter het voorstel van GroenLinks-PvdA en NSC te krijgen was wel een compromis nodig over de dekking. Een derde van de €600 miljoen lastenverlichting komt nu nog steeds uit het schuiven met de grens van de belastingschijf. Een derde komt uit een lichte verhoging van het laagste belastingtarief. De rest komt van de arbeidskorting zelf: veel mensen krijgen daar iets minder van.

Bron: FD