Peiling: Zwitsers gaan hoge erfbelasting voor rijken verwerpen

Zwitserland stemt bij een komend referendum waarschijnlijk tegen een voorstel voor een belasting van 50 procent op erfenissen van minstens 50 miljoen frank (53,7 miljoen euro). Dat blijkt uit een peiling onder meer dan 11.000 Zwitsers. Ook de regering is tegen, want door die belasting zou Zwitserland veel minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats voor rijken.

Volgens de peiling is twee derde van de respondenten van plan het voorstel af te keuren. Bijna een derde stemt juist voor de belasting.

Klimaatverandering

Het voorstel komt van de jongerenafdeling van de Sociaal-Democraten. De opbrengst zou gebruikt moeten worden om de impact van klimaatverandering tegen te gaan. De jongerentak stelt dat rijke mensen het meest verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering door hun consumptie van luxegoederen.

“De tien rijkste families van Zwitserland stoten samen net zoveel uit als 90 procent van de Zwitserse bevolking”, aldus de jongerenafdeling. Momenteel hebben ongeveer 2500 huishoudens in het land een vermogen van minstens 50 miljoen frank.

Bedrijfsleven tegen

Met de belasting zou volgens schattingen ongeveer 4 miljard frank aan extra inkomsten behaald kunnen worden. Het Zwitserse bedrijfsleven is fel tegenstander van een hoge erfbelasting omdat rijke mensen het land kunnen verlaten. Dat zou dan leiden tot een daling van de algehele belastinginkomsten. Het totale persoonlijke vermogen van Zwitserse huishoudens ligt rond de 500 miljard frank.

Het referendum wordt gehouden op 30 november.

