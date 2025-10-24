Elf ondernemingen kandidaat voor CSRD Awards 2025

Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De shortlist is gemaakt op basis van een door Impact Institute ontwikkelde methodiek. Bedrijven konden zich tot 1 september aanmelden voor de awards met hun verslag over het boekjaar 2024. Daaruit kwamen 57 deelnemers, die ongeveer gelijk verdeeld zijn over bedrijven die al verplicht volgens de CSRD rapporteren, bedrijven die dat in een later jaar moeten gaan doen en bedrijven waarvoor duurzaamheidsrapportage vrijwillig is.

Nek uitsteken

Een vakjury gaat nu de winnaars bepalen. Juryvoorzitter Dick de Waard, emeritus-hoogleraar Auditing, is blij met het grote aantal aanmeldingen. “Deze bedrijven steken ondanks de beperking van de reikwijdte van de Europese transparantiewetgeving toch hun nek uit en zetten in op een uitgebreide verantwoording van hun duurzaamheidsactiviteiten.” Uiteindelijk worden er twee winnaars aangewezen. De prijzen worden uitgereikt op het congres CSRD DAY 2025 op 27 november.

In de categorie grote ondernemingen zijn geselecteerd: AkzoNobel, de Volksbank, Dura Vermeer, FrieslandCampina, Fugro, Heijmans, Heineken en Stedin. In de categorie mkb en overige ondernemingen zijn de genomineerden Daiwa House Modular Europe, Schijvens Corporate Fashion en Sunrock.

Vorig jaar werden Philips en Schijvens Corporate Fashion tot winnaars uitgeroepen.