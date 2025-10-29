Jongbloed opent in Amsterdam, EY’er Rogier Huuskes wordt partner

Het Enschedese belastingadvieskantoor Jongbloed Fiscaal Juristen opent per 1 november 2025 een kantoor in Amsterdam. Naast Enschede, Almelo en Den Haag is dit de vierde vestiging van Jongbloed.

“Wij hopen vanuit ons tweede kantoor in het westen des lands dichter bij een groot deel van onze klanten te zitten”, aldus partner Jan-Willem Wijnbergen.

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. is gestart in Enschede en heeft de laatste jaren vestigingen in Almelo en Den Haag geopend. Oprichter Dennis Jongbloed: “Al langer oriënteren wij ons op de mogelijkheden om in de regio Amsterdam onze diensten nadrukkelijker onder de aandacht te brengen”.

Rogier Huuskes

Rogier Huuskes is al jaren werkzaam en woonachtig in de regio Amsterdam en wordt door Jongbloed omschreven als ‘een ondernemende en vooruitstrevende fiscaal jurist; hij is ook daarom de aangewezen persoon om hier een netwerk op te bouwen. Rogier is geboren en getogen in Enschede en is de laatste jaren werkzaam geweest bij EY in Amsterdam, hiervoor was hij werkzaam op de Nederlandse Antillen. In 2025 hebben wij gesprekken gevoerd over een vestiging in Amsterdam, een combinatie van kennis, ondernemerschap en Twentse nuchterheid is een mooie fundering voor een vestiging in onze hoofdstad. Rogier adviseerde met name financiële instellingen en zal zijn focus de komende jaren verbreden.’ Huuskes: “ik zie behoefte bij ondernemers aan goede en creatieve fiscale advisering op basis van een no-nonsens-aanpak. Dit is precies de cultuur die ik bij Jongbloed aantrof en voor mij aanleiding om over te stappen naar dit boutique-advieskantoor.

De groei van de organisatie maakte een vestiging in Amsterdam noodzakelijk, zegt partner Martijn te Riet: “We zien dat veel klanten wensen en soms eisen dat we dichter bij hen in de buurt zitten.”

Het kantoor in Amsterdam is gevestigd aan de Weesperzijde 4. De vestiging in Amsterdam zal zich voornamelijk richten op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven en bedrijven binnen de financiële sector.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl