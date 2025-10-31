Fiscus grijpt in bij Concertgebouw om onrechtmatige belastingvoordelen

De Belastingdienst heeft het Amsterdamse Concertgebouw gedwongen zijn structuur grondig te herzien om fiscale voordelen te behouden. Volgens vertrouwelijke documenten, ingezien door het FD, heeft de muziekzaal sinds 2001 gehandeld in strijd met wet- en regelgeving voor goede doelen, waardoor mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan schenkingen en erfenissen ten onrechte belastingvrij zijn ontvangen.

Centraal staat de steunstichting die sinds 2001 fondsen werft voor Het Concertgebouw NV. Deze stichting bezit een anbi-status, waarmee schenkingen aftrekbaar zijn en vrijgesteld van schenkbelasting. De Belastingdienst stelt echter dat de gelden nooit belastingvrij hadden mogen doorstromen naar de NV, die zelf geen goededoelenstatus heeft. Volgens het FD kan de verschuldigde schenkbelasting oplopen tot 40 procent.

Directeur Simon Reinink bevestigt “dat de structuur niet heeft voldaan aan de letter van de wet”, maar benadrukt dat er geen sprake was van kwade opzet. “We hebben te goeder trouw gehandeld”, aldus Reinink. Ook voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, tot voor kort bestuursvoorzitter van de steunstichting, zegt: “Ik ben weg. We hebben te goeder trouw gehandeld.”

Om de anbi-status te behouden en toekomstige risico’s te vermijden, moet de fiscale structuur vóór 1 januari 2026 volledig worden omgebouwd. De NV wordt omgezet in een stichting, waardoor de aandelen na 143 jaar komen te vervallen. Volgens fiscaal adviseur Paul Sleurink was sprake van “een blinde vlek” en “geen prioriteit”.

Of de fiscus naheffingen zal opleggen, is nog onduidelijk. Het Concertgebouw rekent op coulance en verwacht dat de herstructurering de kwestie oplost. Reinink stelt dat steeds is gehandeld “in de geest van de wet” en dat niemand “voor- of nadeel” heeft gehad van de constructie.

(FD/NOS)