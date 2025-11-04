Rabo wil soepeler regels voor banken met oog op verduurzaming

Soepeler regels kunnen best, want Nederland en de Nederlandse banken staan er financieel goed voor, vindt Decraene. “Natuurlijk zouden we onze rol beter kunnen spelen als er minder regelgeving is, als het kapitaalbeslag op een level playing field komt. Niet alleen van Nederland ten opzichte van Europa, maar ook van Europa ten opzichte van Amerika.” Lagere kapitaaleisen maken meer geld vrij om uit te lenen.

Nederlandse regels strenger

De buffers van Nederlandse banken zijn op dit moment goed, aldus Decraene. “Ik denk dat we vandaag de dag onze buffers hebben opgebouwd en dat die voldoende zijn om de mogelijke crises die er kunnen komen op te vangen.” Volgens hem moeten de buffers in Nederland hoger zijn dan in andere Europese landen. De topman van Rabobank wil dat dit in heel Europa op hetzelfde niveau komt.

Topvrouw Philippine Risch van BNG Bank, gefocust op onder meer gemeenten en woningcorporaties, zegt dat banken als die van haar nog grotere buffers hebben opgebouwd. “Dat helpt ons enorm om goedkoop kapitaal aan te trekken en dat goedkoop uit te lenen aan de publieke sector.”

Bron: ANP