In 2024 al drukker op de weg dan voor corona

Volgens het CBS was het vorig jaar officieel drukker op de weg dan voor corona. Dat we graag in de auto stappen komt onder meer omdat we files niet als een groot probleem zien, stelt onderzoeksinstituut KiM.

In 2024 reden Nederlandse personenauto’s bijna 122 miljard kilometer in binnen- en buitenland. Dat is 2,3 procent meer (726 miljoen kilometer) dan een jaar eerder, en voor het eerst meer dan in 2019, voor de coronapandemie. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van extra onderzoek bij nieuwe cijfers over voertuigkilometers. Opmerkelijk: gemiddeld werd per auto 5,7 procent minder gereden dan voor de pandemie. Conclusie: het aantal auto’s is flink toegenomen, namelijk met 6 procent tot 9,9 miljoen.

Back to normal

Tijdens de pandemie nam het aantal gereden kilometers sterk af. Het totale aantal kilometers daalde in 2020 met 17,8 procent ten opzichte van 2019. Het gemiddelde per auto nam met 18,4 procent af. Het aantal auto’s bleef tijdens de pandemie groeien, vooral omdat treinen massaal werden gemeden. Toen het leven weer normaal werd, resulteerde dat vrijwel direct in langere files. Al in 2023 stonden we meer stil op de weg dan voor de pandemie. Het aantal files lag dat jaar al 10 procent hoger dan in 2019, zo stelde de ANWB.

Geen groot probleem

Dat de files langer zijn dan voor corona komt door de groei van het wagenpark. Maar ook door iets anders. Hoewel klagen over files populair is op kantoor en feestjes, zien Nederlanders ze niet als een echt groot probleem. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit, dat onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van de 19 gesignaleerde problemen staan files op plek 10. Zo’n 30 procent vindt ze een groot of zeer groot probleem. De echte problemen in het verkeer zijn iets anders: agressie (50%) en parkeerkosten (40%).