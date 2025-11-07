KPMG: Nederlandse verzekeraars blijven overeind in uitdagend economisch klimaat

Dit blijkt uit het State of the Insurers-rapport van KPMG waaruit naar voren komt dat zowel de Contractual Service Margin (CSM) als de winstgevendheid is toegenomen.

Waar de sector vorig jaar bezig was met de implementatie van IFRS 17, richt de aandacht zich nu op de manier waarop de standaard is verweven in de dagelijkse bedrijfsvoering. De nieuwe verslaggevingsregels zorgen volgens KPMG voor meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen verzekeraars.

Kapitaalpositie

“Verzekeraars weten IFRS 17 steeds beter te benutten voor hun financiële sturing,” zegt Rutger Hagendoorn, partner en lead insurance bij KPMG Nederland. “Ondanks de macro-economische onzekerheden zien we dat de sector haar kapitaalpositie overeind houdt door sterker te sturen op capital generation. Ook blijven verzekeraars actief investeren in duurzaamheid.”

De levensverzekeringsportefeuilles vormen de belangrijkste motor achter de winststijging in 2024. De gemiddelde CSM-groei bedroeg 9,9 procent, vooral dankzij winstgevende nieuwe contracten en aangepaste verwachtingen voor toekomstige levensverzekeringsverplichtingen. Dat hogere CSM-saldo leidde bij veel verzekeraars tot een stijging van de winst vóór belastingen.

Levensverzekeringenmarkt in beweging

De consolidatie binnen de markt zette door, met een blijvende focus op pensioen-buyouts, DC-producten en annuïteiten. Achmea breidde zijn internationale aanwezigheid uit naar Spanje en Roemenië, terwijl Nationale-Nederlanden groei realiseerde binnen zijn Europese portefeuille. In Nederland versterkte Achmea via een samenwerking met Lifetri zijn positie op de pensioenmarkt.

Hoewel de premievolumes slechts beperkt toenamen, groeide de CSM dankzij winstgevende nieuwe productie. Athora en Nationale-Nederlanden boekten succes in pensioen-buyouts, terwijl a.s.r. en Athora profiteerden van de toegenomen instroom in DC-producten door de nieuwe pensioenwetgeving.

Gestage groei binnen schade- en zorgverzekeringen

De schadeverzekeringsmarkt liet voor het derde jaar op rij groei zien, met name in Property & Casualty en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In de zorgverzekeringsmarkt waren de resultaten wisselend: sommige verzekeraars verloren klanten, terwijl anderen hun premie-inkomsten zagen stijgen door zorginflatie en hogere bijdragen uit het Zorgverzekeringsfonds.

Solvabiliteit blijft sterk, duurzaamheid verder verankerd

Ondanks fluctuaties op de rente- en financiële markten bleven de solvabiliteitsratio’s stabiel in 2024. Tegelijkertijd investeerden verzekeraars verder in beleggingen die passen binnen hun ESG-strategieën en breidden ze hun duurzaamheidsrapportages richting klanten uit. KPMG concludeert dat de sector als geheel financieel robuust blijft, terwijl verzekeraars zich blijven richten op kapitaalcreatie, innovatie en duurzame waardecreatie.