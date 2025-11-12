‘Techbedrijven blazen AI-winst op’

Burry werd bekend door de film The Big Short, die ging over de manier waarop hij de kredietcrisis voorspelde en daar vele miljoenen dollars aan verdiende. Hij beschuldigt nu een aantal grote Amerikaanse techbedrijven ervan agressieve boekhoudpraktijken te gebruiken om een AI-winstbubbel te creëren.

Veel voorkomende fraude

Ze geven volgens Burry afschrijvingskosten te laag op door te schatten dat chipapparatuur en halfgeleiders voor AI-toepassingen een langere levensduur hebben dan realistisch is, zo meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. “Het te laag opgeven van afschrijvingen door de gebruiksduur van activa kunstmatig te verlengen, verhoogt de winst – een van de meer voorkomende vormen van fraude in het moderne tijdperk”, schrijft Burry op socialmediaplatform X.

Hij schat dat van 2026 tot en met 2028 deze boekhoudkundige truc de afschrijvingskosten in de sector met ongeveer 176 miljard dollar zou verlagen.

CNBC kan niet bevestigen dat deze praktijk daadwerkelijk door bedrijven wordt toegepast. Die is moeilijk te bewijzen vanwege de ruimte die bedrijven krijgen bij het schatten van afschrijvingen. Nvidia, ’s werelds belangrijkste leverancier van AI-chips, ging er tegenover CNBC niet op in. De opmerkingen van Burry vallen samen met toenemende zorgen van beleggers over de hoge waarderingen in de techsector. Ze twijfelen of de hoge aandelenkoersen gerechtvaardigd zijn.

Bron: ANP