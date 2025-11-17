Rechter akkoord met deal tussen OM en frauderende accountant

Jeroen P., de accountant die ruim zes ton verduisterde bij ICT-bedrijf Serviceheroes, hoeft definitief niet de cel in. De rechter vindt de afspraak die bij met het Openbaar Ministerie maakte over een werkstraf akkoord.

De rechter acht bewezen dat de man, die in dienst was bij Serviceheroes, van januari tot en november 2019 geldbedragen van in totaal € 665.000 overmaakte naar zijn eigen bedrijf.

Procesafspraken

Het OM maakte zogeheten ‘procesafspraken’ met de accountant, die bij de behandeling van de zaak onder meer een onderzoek wilde laten gelasten, wat geruime tijd in beslag zou nemen. In ruil voor het intrekken van die eis wilde de man dat de tenlastelegging werd teruggebracht; aanvankelijk had het OM een pleegperiode van vier jaar voor ogen en een fraudebedrag van ruim een miljoen.

De afspraak was dat de strafeis zou neerkomen op 240 uur werkstraf en 12 maanden voorwaardelijke celstraf, waarbij Serviceheroes nog € 147.726 betaald zou krijgen.

ICT-bedrijf neemt genoegen met minder

De rechter gaat akkoord met het voorstel, vooral om de belangen van Serviceheroes te dienen. Dat bedrijf probeert al jaren betalingsregelingen te treffen met de verdachte en is tevreden met betaling van het overeengekomen bedrag. “De op te leggen schadevergoedingsmaatregel en de daaraan verbonden gijzeling bij wanbetaling, maakt dat de benadeelde nu zicht krijgt op het sluiten van dit boek.”

Rechtbank Den Haag, 14 november 2025