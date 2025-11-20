Wwft-workflow automatiseren: van handmatig werk naar een automatische wasstraat | zkr. 

Automatiseer je Wwft-checks en bespaar een hele FTE. Van Excel-sheets naar één gestroomlijnde wasstraat. Geen handmatig werk meer, wel zekerheid.

UBO’s in mapjes. Risicoprofielen in Excel. Screenshots in Google. Wwft-checks kosten je al snel een hoop tijd. Je haalt informatie uit gefragmenteerde bronnen, kopieert en plakt van de ene naar de andere plek. Repetitief. Tijdrovend. Foutgevoelig. En hoe meer klanten je hebt, hoe meer tijd je verliest aan dit proces. Sterker nog: dit kost je al gauw een hele FTE.

Wat als we je vertellen dat het anders kan? Simpeler? Sneller? In dit artikel leggen we je uit hoe je je Wwft-proces automatiseert, zodat je voor eens en voor altijd afrekent met tijdrovende Wwft-checks.

De Wwft-wasstraat

Net zoals je belastingen, kunnen we je Wwft-checks niet leuker maken – maar wel makkelijker. We ontwikkelden namelijk de Wwft Workflow Wizard, waarmee je dit proces bijna volledig automatiseert. Zie ‘t als een wasstraat: je rijdt een klant naar binnen, zet ‘m in neutraal en de wasstraat doet de rest.

Dat werkt zo:

Wanneer je een klant invoert in je CRM-systeem, komt deze automatisch binnen in de tool.

Vervolgens worden alle checks uitgevoerd: KYC, KYB, KvK-uittreksels, UBO-registers, sanctielijsten – de hele rambam. En dat allemaal zonder dat jij er druk mee bent!

De resultaten worden beoordeeld. Niets aan de hand? Dan hoef jij je er ook niet druk om te maken. Is er wel een menselijke controle nodig? Dan krijg je daar een melding van.

Klaar is kees! Of tenminste, voor nu dan. Op de achtergrond monitort de software namelijk continu veranderingen en wijzigingen. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder? Dan verwerkt het systeem dit automatisch en krijg je als je dat wil vanzelf een melding.

Jouw workflow, jouw regels

Natuurlijk kun je de software helemaal naar jouw hand zetten. Zo kun je in de standaard sjablonen per risiconiveau instellen welke vervolgstappen jij wil dat er plaatsvinden. Werk je bijvoorbeeld veel met klanten in het buitenland, met complexe internationale bedrijfsstructuren? Dan kun je hier speciale regels voor opstellen. Daarnaast werk je in de Workflow Wizard met kant-en-klare workflows, waardoor je direct aan de slag kunt, zonder opnieuw ‘t wiel uit te vinden.

Natuurlijk beweegt je workflow mee met je input, zodat ‘ie altijd goed aansluit op de situatie. Zo weet je zeker dat elke stap logisch volgt op de vorige! Bijkomend voordeel? De software van zkr. integreert met bijna alle CRM- en ERP-systemen. Zo weet je zeker dat al je processtappen bijna volledig geautomatiseerd verlopen en jij je kunt richten op andere zaken!

Zelf aan de slag?

Wil jij ook zekerheid zonder complexiteit? Vraag dan een gratis demo aan van onze Wwft-software en automatiseer ook jouw proces.