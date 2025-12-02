Waarom softwarekeuzes accountantskantoren sturen. En niet andersom

En hoe je als kantoor de regie terugpakt in een snel consoliderende softwaremarkt.

Accountantskantoren zien software vaak als een praktische keuze. Maar onder water bepaalt die keuze veel meer dan je denkt: processen, wendbaarheid, kosten, cultuur en zelfs de strategische bewegingsruimte. Hoe behoud je als kantoor de regie?

Software bepaalt meer dan functionaliteit. Het bepaalt jouw speelveld

Bij de aanschaf van nieuwe software stellen kantoren meestal vragen als:

“Past het in ons proces?”

“Kunnen we ermee efficiënter werken?”

“Is de prijs oké?”

Relevante vragen, maar ze raken niet aan de kern.

Want wie kiest voor software, kiest ook voor de belangen, beperkingen en koers van de partij achter dat product. In een markt waarin leveranciers worden overgenomen, investeerders nieuwe eisen stellen en roadmaps sneller wijzigen dan ooit, is software geen neutrale keuze meer. Het is een strategische zet die je hele kantoor raakt.

Veel organisaties onderschatten die langetermijnimpact.

De verborgen afhankelijkheid van moderne software

Leveranciers spreken graag over partnership en flexibiliteit. Maar in de praktijk raken kantoren vaak vast aan processen, procedures en roadmapbeslissingen die niet aansluiten op hoe zij willen werken.

Dat heeft niet per se met slechte software te maken, maar met verschuivende prioriteiten aan de andere kant van de tafel. Denk aan:

focus op markten met hogere marge

roadmapaanpassingen die jouw workflow doorkruisen

functionaliteiten die verdwijnen

prijswijzigingen waar je niet onderuit kunt

migratiebeperkingen die overstappen bemoeilijken

Softwarekeuzes hebben meer impact dan de functionaliteiten die vandaag in de brochure staan. Ze bepalen in hoeverre je als kantoor vrij kunt blijven bewegen.

Kantoren die het goed doen, beginnen niet met software, maar met visie

Het verschil tussen succesvolle en vastlopende softwaretrajecten begint zelden bij techniek. Het begint bijna altijd bij helderheid.

Kantoren die sterke keuzes maken, weten:

waar ze naartoe willen

hoe hun processen idealiter moeten verlopen

welke data ze nodig hebben

hoe hun totaalplaatje eruit moet zien, het applicatielandschap als geheel

Daarna zoeken ze software. Niet andersom.

Wie eerst visie heeft en daarna pas voorkeur, voorkomt dat technologie de richting bepaalt. In dat geval is software geen stuurmechanisme, maar een middel dat zich plooit rondom je procesontwerp.

Waarom veel kantoren wel vastlopen: tunnelvisie, legacy en passiviteit

In trajecten valt op dat de uitdaging zelden de technologie is, maar de context waarin technologie landt. Drie structurele oorzaken keren steeds terug:

1. Tunnelvisie door gewoonte

Veel teams werken zoals ze dat al jaren doen. Daardoor wordt vernieuwing vooral beoordeeld door de bril van het verleden, wat nieuwe keuzes direct beperkt.

2. Legacy in drie lagen

Legacy-software die ooit werkte maar nu remt

Legacy-processen die ooit provisorisch ontstonden en nu als standaard gelden

Legacy-collega’s die vasthouden aan oude werkwijzen

Als deze drie samenkomen, wordt elk verandertraject zwaar.

3. Passiviteit door complexiteit

Wanneer keuzes te groot of te technisch aanvoelen, kiezen veel kantoren voor uitstel. Wat veilig voelt, creëert juist risico: de fundering veroudert sneller dan je kunt bijsturen.

Procesdenken is de sleutel

Alles begint met één vraag: Hoe wil je bereiken wat je wilt bereiken?

Als die vraag helder is, ontstaat vanzelf richting. Softwarekeuze is dan geen gok, geen hype en geen vlucht naar voren. Het is een logisch gevolg van een proces dat je vooraf hebt doordacht.

Procesdenken zorgt ervoor dat je kijkt naar:

wat jouw proces nodig heeft

wat knelpunten veroorzaakt

welke stappen gestandaardiseerd kunnen worden

welke data door je proces moet stromen

In dat perspectief worden functionaliteiten ineens veel minder leidend.

Veel gemiste features blijken helemaal geen gemis.

En veel handige extra’s blijken vooral afleiding.

Wat je moet meten in de eerste 12 tot 24 maanden

Een opvallend punt: veel kantoren hebben geen enkel intern systeem om te meten of software werkt zoals bedoeld. Daardoor blijft de evaluatie hangen in gevoel, niet in inzicht.

Essentiële KPI’s in het eerste jaar zijn onder andere:

doorlooptijden van kernprocessen

aantal handmatige handelingen

foutpercentages

adoptie per team

dataconsistentie en uitwisselbaarheid

tijd tot rapportage of klantoutput

Alleen met objectieve data kun je bepalen of een keuze bijdraagt aan je doelen of juist bijgesteld moet worden.

Een verkeerde keuze is geen mislukking

Een opvallend en hoopgevend inzicht: verkeerde keuzes leveren vaak de beste inzichten op.

Ze doorbreken stilstand.

Ze maken knelpunten zichtbaar.

Ze dwingen tot reflectie.

Ze creëren bewustwording.

Vooruitgang ontstaat zelden uit perfecte keuzes.

Vooruitgang ontstaat uit beweging.

Wie nooit kiest, leert niets.

Wie één keer verkeerd kiest, leert wat hij echt nodig heeft.

Hoe een toekomstbestendig applicatielandschap eruitziet

De toekomst vraagt om applicatielandschappen die meegroeien, niet blokkeren. Een robuuste architectuur heeft in ieder geval deze kenmerken:

modulair opgebouwd (geen monolieten)

elk proces is beschreven en toetsbaar

data kan vrij bewegen tussen systemen

leveranciers zijn vervangbaar, processen niet

keuzes volgen uit visie, niet uit nood

de fundering blijft staan, ook als onderdelen wisselen

Wie op die manier naar zijn landschap kijkt, kan veranderen zonder te breken. Kan groeien zonder opnieuw te beginnen. Kan innoveren zonder telkens alles om te gooien.

Meer hierover lees je in het Accountancy Maturity Model. Deze kun je hier downloaden.

Conclusie: regie begint met denken in landschap, niet in losse pakketten

Softwarekeuzes gaan niet over opties op een factuurlijstje. Ze gaan over autonomie, wendbaarheid, proceskwaliteit, toekomstbestendigheid en ondernemersvrijheid. Kantoren die de regie willen houden, kiezen vanuit visie. Denken vanuit proces. En bouwen vanuit een landschap dat meebeweegt. Software hoort jouw vrijheid te vergroten. Niet te verkleinen.

Wil jij als accountantskantoor de volgende stap zetten? Download dan ons whitepaper met het Accountancy Maturity Model. En ontdek waar jij als kantoor staat en naartoe kunt groeien.