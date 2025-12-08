Van de Graft Accountants behaalt B Corp-status

Van de Graft Accountants in Beek en Donk mag zich sinds kort officieel een B Corporation noemen. Het middelgrote kantoor, dat actief is in de regio Helmond–Eindhoven–Laarbeek, koos bewust voor het B Corp-traject en ziet het als een bevestiging voor wie zij zijn.

B Corp is een internationale beweging van bedrijven die aantoonbaar hoge normen hanteren op het gebied van mens, milieu en maatschappij: hun impact is meetbaar, transparant en gericht op voortdurende verbetering. Andere accountantskantoren die B-Corp gecertificeerd zijn aaff, Vermetten, SIA en Eshuis.

Intensief proces

Van der Graft Accountants koos naar eigen zeggen ‘bewust voor het B Corp-traject’. “Als accountants zien we dagelijks hoe organisaties keuzes maken die verder gaan dan cijfers. Ook wij geloven dat ondernemen draait om waarde creëren voor klanten, medewerkers én de wereld om ons heen. B Corp is een intensief proces waarbij onze volledige bedrijfsvoering onder de loep werd genomen”, zo meldt het kantoor op hun website.

Van der Graft geeft aan ‘trots te zijn’ dat ze als een van de weinig kantoren in Nederland een B Corp Certificering hebben gekregen. “Dat maakt ons niet alleen koploper, maar ook een voorbeeld binnen de sector.” Het kantoor zegt dat het dan ook geen eindpunt is: ‘maar een bevestiging van wie we willen zijn, een vooruitstrevende partner die accountantswerk combineert met duurzame waardecreatie.’

Kritisch kijken

De SRA, waar Van der Graft Accountants lid van is, sprak met het kantoor en schrijft dat Van der Graft al duurzaam was en dat ‘B Corp je dwingt om dat structureel te veranderen’. Het traject duurt vaak lang, zo lieten ook enkele kantoren in de AV Top50-editie weten. Directeur Rob Meulendijk zegt daarover: “De toetsing is volledig Engelstalig en roept bij elk antwoord nieuwe vragen op. Het was intens en soms frustrerend, maar ook verhelderend. Je wordt gedwongen kritisch te kijken naar wat je doet en waarom.”

Meer klanten, nieuwe collega

Volgens de directeur past de certificering bij de ambitie om ‘lokaal geworteld te blijven zonder druk van private equity of eenzijdige focus op winst’. Het lokale uit zich volgens het kantoor onder meer in sponsoring van lokale verenigingen, betaalbare hulp bij belastingaangifte voor ouderen en initiatieven in de buurt. Nog een opvallende stap: Van der Graft leverde vrijwillig de vergunning voor wettelijke controles in bij de AFM. Meulendijk zegt daarover: “Mensen dachten: dat gaat omzet kosten. In de praktijk kregen we er juist klanten bij.” Bovendien treedt er vanaf januari 2026 een accountant toe die ‘bewust voor Van der Graft heeft gekozen vanwege de cultuur en waarden’. Meulendijk hoopt dat meer kantoren volgen en benadrukt in het artikel dat B Corp helpt om ‘duurzaamheid gestructureerd te maken’, wel moet de overtuiging volgens hem oprecht zijn.