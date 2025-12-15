HAN Schakelprogramma AA nu in vijf maanden

“De vraag naar accountants blijft groeien, terwijl het aanbod achterblijft. Al jaren zoekt accountantskantoren naar manieren om zij-instromers sneller en beter op te leiden”, aldus Peter Kuppen. De HAN speelt hierop in met een stevige aanpassing: het Schakelprogramma AA, bedoeld als opstap naar de post-hbo AA-opleiding, wordt ingekort tot vijf maanden.

Scherpe keuzes en maatwerk

“Het klinkt misschien rigoureus, maar we hebben goed gekeken naar wat écht nodig is,” zegt Peter Kuppen, al jarenlang betrokken bij het programma. “We maken scherpe keuzes. Niet vanuit bezuiniging of gemak, maar vanuit vertrouwen in de voorkennis van onze deelnemers en in de kracht van maatwerk.”

Waarom is het Schakelprogramma ooit opgezet?

Peter: “Voor we bij de HAN startte met het Schakelprogramma AA was er behoefte aan accountants voor het mkb-segment, dus kwam er een driejarige NBA-beroepsopleiding, voor afgestudeerden van de HEAO met een BE achtergrond. In 2016 wijzigde de opzet van de post-hbo AA-opleiding, het werd een bredere opleiding. Daardoor kon het schakelprogramma worden teruggebracht tot een jaar.” Nu is het programma verder ingekort tot vijf maanden en beperken we ons tot de echt onderscheidende vakken uit de bachelor accountancy. “Het is een transitie die nog in ontwikkeling is,” zegt Peter. “We voeren soms stevige discussies. Opleidingen veranderen mee met hun tijd. En dat moet ook. Gelukkig hebben we een sterk team dat dicht om de student heen staat. Er is veel aandacht voor begeleiding én voor kwaliteit. We houden de lat hoog.”

Voor wie is het Schakelprogramma AA bedoeld?

De doelgroep is divers, maar heeft altijd een financiële achtergrond. “We krijgen vooral mensen met een bachelor Finance & Control,” vertelt Peter. “Maar ook masterstudenten accountancy melden zich aan. Die willen hun loopbaan een andere richting geven en kiezen bewust voor het mkb-segment. Ook deelnemers die het Schakeltraject Accountancy & Controlling al hebben gedaan, kunnen gebruikmaken van het Schakelprogramma als opstap naar de post-hbo AA.”

Hoe ervaart een student het Schakelprogramma AA?

Ton (23) is één van de studenten die het oude Schakelprogramma van een jaar volgt. Hij werkt sinds mei als assistent-accountant bij BDO in Rotterdam. “Ik ben mijn werkgever dankbaar dat deze actief meedenkt over mijn carrièreswitch”, aldus Ton. Tons doel: de dubbeltitel behalen (Dubbeltitel AA en MSc Integraal adviseur mkb). “Na mijn bachelor Finance & Control werkte ik eerst als credit controller, maar ik miste het positieve contact met klanten. Als AA-accountant kun je écht iets betekenen voor een ondernemer.”

De eerste vakken ervaart hij als herkenbaar en behapbaar. “De stof sluit goed aan op wat ik eerder heb gehad. De uitleg is duidelijk en de docent maakt het interactief met actuele voorbeelden en veel ruimte voor vragen.” Had hij liever het verkorte programma gedaan? “Als ik het verkorte Schakelprogramma had kunnen doen, dan had ik dat zeker gedaan,” zegt hij zonder twijfel. “Voor mij zou dat nog beter aansluiten bij wat ik al weet.”

De grootste uitdaging? Niet de inhoud, maar het reizen. “Ik woon in de regio Rotterdam. Dat betekent vroeg opstaan en lange dagen. Maar het is het waard. Dit programma bereidt me goed voor op de post-hbo AA-opleiding of de Dubbeltitel.” Wat volgens Ton nog beter kan? “De onderwijssystemen mogen iets eenvoudiger. Brightspace, Osiris… daar mag wel wat meer samenhang in.” Lachend voegt hij toe: “En een locatie in de Randstad zou ook fijn zijn…”

Is zo’n verkorting van het Schakelprogramma AA verantwoord?

Is vijf maanden niet te kort om mensen echt goed voor te bereiden? Peter Kuppen begrijpt die twijfel. “We moeten het deels nog ervaren, maar we hebben het zorgvuldig ontworpen. De inhoud is afgestemd op de benodigde voorkennis, en doublures met de post-hbo AA zijn eruit gehaald. Wat overblijft is relevant en to the point.” Een ander voordeel: kleine groepen. “We werken met 10 tot 12 deelnemers per groep. Daardoor is er veel ruimte voor interactie en maatwerk. Als iemand bepaalde deficiënties heeft, kunnen we daar gericht op inspelen.”

Van accountant naar brede mkb-adviseur

De inhoudelijke verkorting past in een bredere ontwikkeling: de veranderende rol van de accountant. “Het klassieke beeld van de cijfermatige controleur verschuift steeds meer naar die van mkb-adviseur,” aldus Peter. “Onze deelnemers willen niet alleen cijfers checken, maar ondernemers echt verder helpen. Ze kiezen bewust voor een opleiding met impact.” Ook Ton herkent die ontwikkeling. Hij kijkt vooral uit naar de adviesrol die hij straks kan vervullen: “Een mkb-klant heeft een concreet vraagstuk. Jij kunt helpen bij het maken van financiële keuzes, zodat die ondernemer toekomstbestendig blijft. Dat maakt dit vak zo interessant.”

Continue ontwikkeling van het onderwijs

De verkorting is meer dan een praktische maatregel. Het laat zien dat de HAN continu inspeelt op ontwikkelingen in het werkveld en in het onderwijs. “We kijken niet naar wat we allemaal zouden willen aanbieden,” zegt Peter Kuppen. “We kijken naar wat deelnemers nodig hebben om met vertrouwen door te stromen naar de volgende stap.” Dat vertrouwen wordt gedeeld door de toezichthouder, die deze pilot heeft goedgekeurd en de veranderingen steunt.”

Meer informatie

De eerste editie van het vijf maanden durende programma start in januari 2026. Inschrijven kan hier.