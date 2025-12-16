NBA komt met stappenplan NVKM voor kleinere accountantskantoren

De NBA komt begin komend jaar met een Stappenplan NVKM voor accountantskantoren die niet werkzaam zijn in het Wta-domein.

Die kantoren hebben tot 1 januari 2027 de tijd om de vorig jaar ingevoerde Nadere Voorschriften Kwaliteitsmanagement (NVKM) en bijhorende standaarden in hun kantoor te implementeren. Met de NVKM wordt invulling gegeven aan de nieuwe internationale kwaliteitsstandaard ISQM, die de NBA als IFAC-lid moet invoeren. Die standaard vervangt de NVKS.

Verlicht regime vervalt

Kleine accountantskantoren hebben binnen de huidige regelgeving de mogelijkheid om het verlicht regime toe te passen op basis van artikel 27 NVKS. Bij de totstandkoming van de NVKM is vastgesteld dat er voor de kleine accountantskantoren, en met name de kantoren die momenteel gebruikmaken van het verlicht regime, aanzienlijke veranderingen te voorzien zijn. De NVKM kent namelijk geen verlicht regime, al zijn de bepalingen wel als ‘schaalbaar’ gekenmerkt.

De NBA ondersteunt kleine accountantskantoren bij de implementatie met een stappenplan dat is gebaseerd op de driedelige Quality Management Series: Small Firm Implementation van de IFAC. Die bevat suggesties voor de implementatie van ISQM te implementeren voor kantoren met één tot vijf accountants, met én zonder personeel. “Dit dekt deels ook de doelgroep die gebruik kon maken van het verlicht regime binnen de NVKS.”

Het Stappenplan Kwaliteitsmanagement voor een klein accountantskantoor helpt accountants de algemene kwaliteitsnormen kantoorspecifiek in te richten. Het stappenplan wordt in januari voorgelegd voor commentaar aan onder meer de NBA-commissie mkb en daarna gepubliceerd.

Webinar

Het stappenplan wordt in het eerste kwartaal landelijk gepresenteerd tijdens een webinar. Daarna volgen in het tweede en derde kwartaal diverse regionale bijeenkomsten die bestaan uit een nadere presentatie van het stappenplan en een workshop waarbij leden zelf aan de slag gaan. “De best practices worden verzameld en gedeeld met de leden. Ook wordt aandacht besteed aan vragen en antwoorden die over dit onderwerp bij de NBA Helpdesk binnen gaan komen.”