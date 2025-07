Fortuna Sittard stelt nieuwe accountant aan na mislopen UEFA-licentie

De Limburgse eredivisieclub is een samenwerking gestart met CROP accountants en adviseurs, meldt het in een verklaring op de eigen site. Daarmee heeft de profclub naar eigen zeggen een belangrijke stap gezet in het verstevigen van de financiële basis. De KNVB heeft inmiddels ook de begroting voor het seizoen 2025/2026 goedgekeurd.

De aanstelling van CROP als nieuwe accountant markeert volgens de club een ‘belangrijke stap in het verder professionaliseren van de financiële processen’. Het kantoor zal verantwoordelijk zijn voor de controle van de jaarrekening en de ondersteuning bij financiële rapportages. “Door deze samenwerking verstevigt de club haar financiële controle en onderstreept het haar streven naar transparantie en continuïteit”, aldus Fortuna in de verklaring op de clubsite.

Geen accountantsverklaring

De aankondiging volgt kort op het nieuws dat Fortuna, ondanks sportieve prestaties die deelname aan de play-offs voor Europees voetbal mogelijk hadden gemaakt, niet in aanmerking kwam voor Europese deelname. De club had de aanvraagdeadline voor de UEFA-licentie op 8 april gemist doordat er geen geldige accountantsverklaring beschikbaar was. ‘We hadden de sportieve prestaties op het veld graag verzilverd met deelname aan de play-offs,’ liet algemeen directeur Martijn Merks weten. ‘We strijden tot de laatste dag mee om een plek in het linker rijtje en gaan volgend seizoen alweer het achtste opeenvolgende jaar de eredivisie in.’ Dat nam niet weg dat de teleurstelling overheerste. ‘Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen. We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen.’

CROP

De aanstelling van CROP en de goedkeuring van de nieuwe begroting geven Fortuna nu dus nieuw houvast. “Met CROP als nieuwe accountant kijkt Fortuna met vertrouwen naar de toekomst,” stelt de club. “De ervaring en kwaliteit van CROP dragen bij aan een stelselmatige en duurzame financiële positionering van de club.”

Het accountantskantoor bleek onlangs na een lange zoektocht ook bereid om de boeken van Vitesse te gaan controleren. Die club dreigt echter alsnog de proflicentie te verliezen, werd eerder deze week bekend.