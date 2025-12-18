Van rapporteren naar realiseren

De HAN heeft de naam van de cursus ‘Aan de slag met CSRD: rapporteren over duurzaamheid’ gewijzigd. Het is nu geworden: ‘CSRD en ESG: aan de slag met duurzaamheid’.

Die aanpassing is meer dan een cosmetische ingreep. Volgens Paul Brouwer, coördinator van de cursus, weerspiegelt de nieuwe naam beter waar het in de praktijk echt om draait: duurzaamheid niet benaderen als een administratieve verplichting, maar als een strategisch vraagstuk waarin financials een sleutelrol spelen.

CSRD als middel, niet als doel

De aanleiding voor de herpositionering ligt onder meer in de zogeheten Omnibus, die de scope en diepgang van de CSRD-verplichtingen heeft beperkt. Toch was dat voor de HAN niet de kern van de discussie. “Wij hebben CSRD nooit gezien als een doel op zich,” zegt Brouwer. “Het is vooral een prikkel voor organisaties om hun strategie tegen het licht te houden, vanuit maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen.” In die visie is de CSRD, en zeker ook de VSME, vooral een hulpmiddel. “Je kunt het zien als een leidraad of handleiding om verduurzaming gestructureerd aan te pakken. Niet om vinkjes te zetten, maar om richting te geven aan keuzes die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van een organisatie.”

Veranderende rol van de financial

Een belangrijke reden om de cursus aan te passen, komt uit het accountants- en financiële werkveld zelf. Daar groeit de behoefte aan professionals die verder kijken dan verslaggeving alleen. “Financials worden steeds vaker gevraagd als adviseur,” aldus Brouwer. “Niet alleen om te rapporteren, maar om mee te denken over sturing, monitoring en strategische keuzes. Juist daar ligt hun toegevoegde waarde.” Die ontwikkeling vroeg om een andere insteek van de cursus. Minder focus op het eindproduct, het verslag, en meer aandacht voor het proces dat daaraan voorafgaat.

Eerst denken, dan rapporteren

De nieuwe titel legt daarom bewust de nadruk op ‘aan de slag gaan’. “Goede rapportage begint met de vraag waarover je eigenlijk wilt rapporteren,” legt Brouwer uit. “Welke informatie is relevant voor stakeholders? Wat heb je gedaan, wat doe je en wat ben je van plan? En is die informatie ook materieel, dus relevant voor stakeholders?” Volgens hem is het logisch om niet te starten bij rapportage, maar bij de huidige praktijk en ambities van een organisatie. “Pas als je weet waar je naartoe wilt, ga je meten wat er echt toe doet.”

Waarom ESG niet kan ontbreken

Met de toevoeging van ESG sluit de cursus beter aan bij het taalgebruik in het werkveld. “ESG is een ingeburgerde term,” zegt Brouwer. “Maar wij spreken liever over F-ESG, omdat financiële waarde altijd onderdeel is van meervoudige waardecreatie. Duurzaamheid gaat niet los van financiële continuïteit.” ESG wordt in de cursus daarom benaderd als een kans of een risico. “Het gaat om het verbinden van financiële en niet-financiële waarde, en om inzicht in het rendement van duurzaamheid. Dat perspectief helpt financials om het gesprek met ondernemers en bestuurders te voeren.”

Van assurance naar strategisch gesprek

Een hardnekkig misverstand rond CSRD is volgens Brouwer dat de nadruk te lang heeft gelegen op assurance. “De strategische mogelijkheden van verduurzaming zijn daardoor onderbelicht gebleven. Dat heeft de adoptie van CSRD door bedrijven niet geholpen.” Tegelijkertijd ziet hij een positieve beweging. “Veel organisaties zetten, ondanks de afgezwakte verplichtingen, door op duurzaamheid. Niet omdat het moet, maar omdat ze het strategisch noodzakelijk vinden.”

Houvast voor de trusted advisor

Na afloop van de cursus zijn deelnemers beter in staat om die strategische vertaalslag te maken. Ze begrijpen de strekking van CSRD, kunnen deze opdelen in behapbare stappen en vertalen naar een concrete roadmap. “Ze leren de relatie leggen tussen intern sturen en extern verantwoorden,” aldus Brouwer. Belangrijker nog: de cursus helpt financials om hun rol te verbreden. “Er is vaak schroom om het gesprek over duurzaamheid aan te gaan. Door duurzaamheid te koppelen aan financiële waarde en aan wat financials al doen, adviseren over strategie en financiële ontwikkeling, ontstaat een logisch en herkenbaar vertrekpunt.” Met de nieuwe naam CSRD en ESG: aan de slag met duurzaamheid onderstreept de HAN die ontwikkeling. Niet rapporteren om het rapporteren, maar bijdragen aan toekomstbestendige organisaties.

Meer informatie

De volgende cursus CSRD en ESG: aan de Slag met Duurzaamheid start op 10 februari 2026. Kijk op de website van de HAN voor meer informatie. Meer weten over incompany mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar paul.brouwer@han.nl.