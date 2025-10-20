Investeringen bedrijven weer gedaald

De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in augustus voor de tweede maand op rij afgenomen, meldt het CBS. Bedrijven investeerden 3,8% minder vergeleken met een jaar eerder.

In juli waren de investeringen al met 4% gedaald. Vooral in de categorie gebouwen en overig wegvervoer zoals vrachtauto’s, opleggers en busjes, werd minder geld gestoken dan een jaar eerder. In vliegtuigen en machines, waaronder defensiematerieel, werd meer geïnvesteerd.

Beter vooruitzicht voor september

Kanttekening is wel dat de cijfers niet zijn gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus had dit jaar een werkdag minder dan augustus 2024. Positieve noot is dat de omstandigheden voor de investeringen in september minder ongunstig waren dan in augustus. Volgens het CBS waren producenten vorige maand minder negatief over hun orderpositie.

Het beeld van de investeringen door bedrijven schommelt nogal door de maanden heen. Vorig jaar wisselden pieken en dalen elkaar af, met een dieptepunt van -10% in juni en een opleving in het laatste kwartaal: december liet toen een stijging van 10% in de investeringen zien. Dit jaar was het beeld tot aan juni gematigd. In die maand gingen de investeringen met 10% omhoog, maar daarna zette dus een daling in.